這檔紡織股上半年一飛衝天 EPS 4.18元、虧轉盈

紡織股陸續公布財報，南紡（1440）7日公告半年報，上半年每股虧損0.1元，董事會同時決議，為降低虧損，台南仁德化纖廠部分產線將暫時停產。同屬紡織股的宏和（1446）則靠著資產大發利市，公司公告上半年稅後純益5.76億元，每股稅後純益4.18元，創下新高。遠東新（1402）半年報表現亦亮眼，獲利增逾三成。

南紡表示，由於全球聚酯產能過剩，需求持續低迷，產銷嚴重失衡，為避免生產越多、虧越多，因此，決議減產以因應市場變化。同時，越南紗廠也在評估減產，主要是國際情勢嚴峻，全球區域衝突影響品牌商下單意願，對下半年保守看待。

南紡表示，面臨供應鏈外移、區域貿易障礙加劇與未來前景不明朗等整體考量下，為使公司減少虧損，永續經營，經董事會決議暫停化纖廠直紡線設備產能，待市況恢復後再擬生產事宜。

南紡表示，公司在台南仁德共有三個廠，此次暫時停產的是三廠，主要生產聚酯棉與聚酯粒，暫時停產後，聚酯棉產量將逐步降至10,800公噸，聚酯粒預計自8月底、9月初產量逐步降至0公噸，聚酯棉僅留下少數高毛利的產品，還會繼續生產。停產前，聚酯棉年產量為60,249公噸，聚酯粒年產量25,307公噸。

南紡表示，化纖廠暫時停產項目佔公司上半年合併營收約8.62%，暫時停產雖然減少公司一小部分營收，但亦相對降低聚酯棉、聚酯粒產品虧損，對財務業務不致造成不利影響。

南紡同時公布半年報，上半年營收85.58億元，年減18.35%；稅後淨損1.68億元，但較去年同期虧損縮減，每股淨損0.1元。南紡第2季營業損失1.02億元，稅後淨損6274.9萬元，每股淨損0.04元，與去年同期相當。

宏和在板橋的建案「君麟」去年928檔期開始銷售，每坪成交單價站穩80萬，由於該案已完工，目前按銷售進度入帳，依照實價登錄最新資訊，132戶已登錄52戶，6月最新登錄的單筆成交總價達7,420萬，市場看好，來自不動產銷售貢獻將使宏和今年獲利創下亮眼表現。

遠東新上半年稅後純益50.25億元，年增34.6%，每股純益1元。第2季稅後純益34.4億元，年增51.3%，單季每股純益0.68元，創12季以來新高。