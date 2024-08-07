永道財報／上半年EPS 5.58元 獲利寫史上同期新高

永道-KY（6863）董事會7日通過今年第2季財報，合併營收11.7億元，季增29.8%，年大增104.2%。毛利率34.56%，分別季減1.17及年增6.69個百分點。稅後純益2.26億元，季增19.3%，年增78.9%；每股稅後純益3.04元。單季合併營收、稅後純益及EPS均刷新單季新高紀錄。

展望2024年產業景氣，永道樂觀盼營運有雙位數成長。海內外同步擴產的永道估計，2024年資本支出約落在6至8億元，較2023年的1.8億元大增344%。

永道累計今年上半年合併營收20.71億元，年增78.5%。毛利率35.07%，年增5.1個百分點。稅後純益4.15億元，年增81.8%；每股稅後純益5.58元。包括營收、毛利率、稅後純益及EPS均締造史上同期新高的佳績。上半年獲利已超越去年前三季的3.15億元，直逼去年全年度的4.48億元水準。

受惠於零售服飾及物流倉儲需求升溫，看好客戶需求持續成長，永道展開越南、台北及揚州兩岸三地同步擴產作業。永道總經理林秉毅表示，2024年零售服飾仍是永道主要出貨產業，物流、倉儲等新應用逐步出現，成長速度將超越零售服飾，預估產業成長性在16到18%；而美國經濟相關表現將是影響民生用品消費的主要關鍵。他指出，永道期許能跟上市場，能有雙位數成長。

永道去年已完成台灣廠房擴建、設立美國子公司、以及越南廠的選址與申設新廠。林秉毅說，越南廠地點位於河內興安省，考量可更貼近客戶，就近服務，將分四期開發，第一期產能會達20億枚，第一期已於5月底開始動工，規劃明年5月新產能投產。