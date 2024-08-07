快訊

眼鏡男爬進冷藏櫃自標價「萬元」 狂扭畫面曝光好市多震怒

台股5日出現史詩級重挫 但違約交割金額令人驚奇

星宇航空申請上市 證交所通過了

永道財報／上半年EPS 5.58元 獲利寫史上同期新高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

永道-KY（6863）董事會7日通過今年第2季財報，合併營收11.7億元，季增29.8%，年大增104.2%。毛利率34.56%，分別季減1.17及年增6.69個百分點。稅後純益2.26億元，季增19.3%，年增78.9%；每股稅後純益3.04元。單季合併營收、稅後純益及EPS均刷新單季新高紀錄。

展望2024年產業景氣，永道樂觀盼營運有雙位數成長。海內外同步擴產的永道估計，2024年資本支出約落在6至8億元，較2023年的1.8億元大增344%。

永道累計今年上半年合併營收20.71億元，年增78.5%。毛利率35.07%，年增5.1個百分點。稅後純益4.15億元，年增81.8%；每股稅後純益5.58元。包括營收、毛利率、稅後純益及EPS均締造史上同期新高的佳績。上半年獲利已超越去年前三季的3.15億元，直逼去年全年度的4.48億元水準。

受惠於零售服飾及物流倉儲需求升溫，看好客戶需求持續成長，永道展開越南、台北及揚州兩岸三地同步擴產作業。永道總經理林秉毅表示，2024年零售服飾仍是永道主要出貨產業，物流、倉儲等新應用逐步出現，成長速度將超越零售服飾，預估產業成長性在16到18%；而美國經濟相關表現將是影響民生用品消費的主要關鍵。他指出，永道期許能跟上市場，能有雙位數成長。

永道去年已完成台灣廠房擴建、設立美國子公司、以及越南廠的選址與申設新廠。林秉毅說，越南廠地點位於河內興安省，考量可更貼近客戶，就近服務，將分四期開發，第一期產能會達20億枚，第一期已於5月底開始動工，規劃明年5月新產能投產。

EPS 毛利率 營收

延伸閱讀

台船財報／第2季虧損2.24億元 EPS -0.18元

高興昌財報／上半年稅後純益0.3億元 EPS 0.18元

遊戲股王鈊象7月稅前EPS 3.33元 還原權值再創歷史新高

公準財報／第2季EPS 0.53元 上半年每股賺0.85元

相關新聞

媒體形容「低頭撿錢」 台化董事長洪福源親自回應批評

台塑集團去年營運表現不佳，直到今年起逐步回穩，但近日有媒體報導台塑集團轉型不夠力，只顧著「低頭撿錢」。對此...

華碩法說會／伺服器業務進度大幅超前 AI PC 喊出25%市占目標

PC品牌大廠華碩（2357）7日舉行法說會，華碩在AI伺服器出貨帶動下，伺服器業務目標再度超前，到今年第2季度已占華碩整...

AI舉旗反攻！緯穎獲投信連7日買超 「目標價」上修、再戰2000元大關

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）近年積極布局AI人工智慧領域，並憑藉技術優勢，鎖定成功搶進AI伺...

卓越成功財報／上半年每股賺2.78元 因應少子化將進軍海外市場

教育集團卓越成功（2496）董事長曾淑鈴7日表示，為了因應國內少子化趨勢，決定啟動新的市場拓展計畫，首度進軍海外市場，首...

宏達電財報／第2季每股虧0.98元 連續25個季度虧損

宏達電（2498）7日公告上季財報，今年第2季稅後淨損8.2億元，較首季稅後淨損8.99億元、去年同期稅後淨損9億元僅微...

中興電營收／7月20.85億元 單月、前7月均創歷史同期新高

中興電（1513）7日公告，7月營收20.85億元，年增5.99%；累計今年前7月營收143.58億元，年增12.71%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。