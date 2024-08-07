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士電財報／上半年每股賺3.63元 創近15年新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

士電（1503）7日公告，第2季稅後純益7.06億元，年增59.9％，每股稅後純益（EPS）1.36元；累計今年上半年稅後純益18.86億元，年增35.9%，每股稅後純益3.63元，單季、上半年獲利均創近15年同期新高紀錄。

士電持續受惠台電強韌電網計畫訂單出貨，包括變壓器、比壓器、電抗器及空斷開關等產品，另外，在美國兆元基建計畫下，士電亦加強北美市場的布局，皆推升今年以來的營運狀況，讓獲利大幅成長，若以歷史紀錄來看，僅次於2009年第2季，當時主要因認列士林舊廠開發處分利益而推升獲利表現。

為了因應產能，士電加蓋新廠房，擴充大型變壓器產品線，預計今年底就可以完成建置，最快2025年第1季就可以投產，屆時產能可增加25%至30%。

法人認為，美國變壓器產品持續供不應求，隨著士電明年多項變壓器產能投產，規模經濟效應浮現，有望帶動營運與產品組合持續上揚，未來營運可望持續維持成長態勢。

除了重電本業外，士電近年積極布局綠能產業，並與業界強強聯手，其中主要與泓德能源太陽能案場業主進行太陽能工程統包，從事太陽能工程與重電設備產品生產。法人認為，今年台灣綠電憑證市場受惠企業RE 100與資料中心建置需求，綠電產業開始供不應求，此外，隨著太陽能工程受惠AI趨勢，也有利士電在太陽能案場的工程與設備出貨。

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