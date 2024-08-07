台船財報／第2季虧損2.24億元 EPS -0.18元

台船（2208）7日公布第2季財報，單季稅後虧損2.24億元，每股純損0.18元，法人指出，台船最壞營運狀況已過，隨著各項業務推動獲得改善，未來逐步漸入佳境可期。

法人指出，台船近年來所承造的單艘或首艘艦艇較多，如新型救難艦、潛艦國造原型艦（IDS）和環海翡翠輪（MIV）等，不同於傳統系列商船，其建造複雜度高且缺乏學習曲線效應，以致影響營運表現。

以第2季來看，仍持續處於虧損態勢，單季稅後虧損2.24億元，但相較於去年同期大虧9.6億元，已明顯改善，每股純損0.18元；累計今年上半年虧損5.66億元，每股純損0.45元。

法人並認為，台船目前在手業務訂單，包括有商船訂單4艘，軍艦及公務船訂單合計15艘，交船日期高雄廠區排至2031年10月，基隆廠至2027年10月。

至於海工與製機手持訂單有海龍水下基礎基樁63支；另有中油的石化品儲槽26座與槽車裝卸工場統包案等業務。未來隨著各項業務推動，有望漸入佳境。