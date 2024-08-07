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南紡財報／上半年每股虧損0.1元 仁德化纖廠暫停產減虧

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

南紡（1440）7日公告半年報，上半年每股虧損0.1元，董事會同時決議，為降低虧損，台南仁德化纖廠部分產線將暫時停產。南紡表示，由於全球聚酯產能過剩，需求持續低迷，產銷嚴重失衡，為避免生產越多、虧越多，因此，決議減產以因應市場變化。同時，越南紗廠也在評估減產，主要是國際情勢嚴峻，全球區域衝突影響品牌商下單意願，對下半年保守看待。

南紡表示，面臨供應鏈外移、區域貿易障礙加劇與未來前景不明朗等整體考量下，為使公司減少虧損，永續經營，經董事會決議暫停化纖廠直紡線設備產能，待市況恢復後再擬生產事宜。

南紡表示，公司在台南仁德共有三個廠，此次暫時停產的是三廠，主要生產聚酯棉與聚酯粒，暫時停產後，聚酯棉產量將逐步降至10,800公噸，聚酯粒預計自8月底、9月初產量逐步降至0公噸，聚酯棉僅留下少數高毛利的產品，還會繼續生產。停產前，聚酯棉年產量為60,249公噸，聚酯粒年產量25,307公噸。

南紡表示，化纖廠暫時停產項目占公司上半年合併營收約8.62%，暫時停產雖然減少公司一小部分營收，但亦相對降低聚酯棉、聚酯粒產品虧損，對財務業務不致造成不利影響。

南紡同時公布半年報，上半年營收85.58億元，年減18.35%；稅後淨損1.68億元，但較去年同期虧損縮減，每股淨損0.1元。南紡第2季營業損失1.02億元，稅後淨損6274.9萬元，每股淨損0.04元，與去年同期相當。

南紡 營收 越南

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