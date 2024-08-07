國票金前七月賺進14.44億元 每股稅後純益0.41元
國票金（2889）7日公布，今年7月自結稅後純益為2億3,197萬元，累計1至7月稅後純益為14億4,483萬元，較去年同期累計數增加1億2,049萬元，增幅9.1%，每股稅後純益0.41元，7月底每股淨值11.65元。
國票金指出，子公司國際票券因票券業務持續衝刺業務收益增加，惟債券收益表現仍不理想，加上股權商品投資獲利減少，今年7月稅後純益1.53億元，累計稅後純益10.32億元，較去年同期減少1.56%。
子公司國票證券則因股市交易持續熱絡，市場日均量較去年同期高，經紀業務手續費收入及融資利息收入增加，及交易所股利收入增加1億3,661萬元，7月稅後純益2.64億元，累計稅後純益10.82億美元，較去年同期大增65.33%。
另國票金決議配發0.73元現金股利及0.246元股票股利，其中現金股利已於今年8月5日發放，股票股利於完成變更登記後30日內交付股東，屆時將另行公告。
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