佳格財報／上半年獲利年增率73% 每股盈餘0.85元

佳格（1227）第2季稅後純益為2.89億元，季減25%、年增率61%，每股稅後純益0.33元；累計上半年營收131.53億元，年增率7.78%，營業毛利31.91億元，營業利益7.57億元，稅後純益7.68億元，年增率73.75%，每股盈餘為0.85元。

佳格集團30多年來，秉持「吃得營養均衡，是人們健康的基礎」，因此不斷創新、不斷用心，推出能滿足全家大小營養需求的多元健康食品，佳格將此信念落實在產品每個層面，不斷研發每日生活所需的優質營養品及保健品，運用尖端科技及創新技術，將天然的營養融入每個產品中，更堅持少負擔、無添加防腐劑的最高原則，用心創造了四大品牌。

大家耳熟能詳桂格，自然穀物專業起家，從嬰幼兒奶粉及副食品擴展到成人奶粉及完膳營養品，是近六成台灣家庭的健康活力來源。得意的一天，以均衡多元營養為概念設計產品，原料來自大地、無添加、百分之百安心，是市占第一的食用油品牌。

天地合補，結合西方營養科學與東方食補理念，有效提升產品功效，獲得了台灣最多人使用的好成績。福樂為台灣酪農的驕傲，致力提供營養豐富、新鮮天然的鮮奶、優酪、優酪乳，走入近七成的台灣家庭。