台電訂單持續挹注！大山前7月營收32億元、年增27% 創同期新高

大山（1615）7日公告，7月營收5.38億元，年增7.45%；累計今年前7月營收32.59億元，年增27.36%，單月、前7月均創歷史同期新高。

大山受惠台電強韌電網計畫、政府推動基礎建設及綠能政策等相關電網布建，皆推升線纜需求，目前在手訂單滿檔，今年以來每月營收都繳出不錯的佳績。

大山近年積極拓展業務，看準北台灣建設案量大，向上布局，目前桃園營業所已經開始運營，並以低壓電力電纜為行銷國內營建市場並加強擴展北區銷售市場，中高壓電力電纜銷售各國營機關。

除了線纜本業外，大山亦積極拓展營建事業，大山指出，子公司昕邑建設目前正著手規劃新建案，基地面積約800坪，位在三榮路上，鄰近台中高鐵站，預計最快明年就會動工。

此前，大山已經在同一路段，即台中高鐵站附近，推出「昕邑鳥語花香」建案，甫推出即受到關注，僅3月即告售罄，也引爆了當地新案話題，且該案完銷後，在市場上幾乎無釋出個別戶，顯見深受自住客買單，也締造了線纜業者跨入本土房地、營建業的指標案例。

展望未來，大山表示，未來持續來自台電強韌電網計畫，對線纜汰舊換新需求，且全台建設量大也帶動線纜需求，整體而言，市場狀況良好，對今年審慎樂觀。