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媒體形容「低頭撿錢」 台化董事長洪福源親自回應批評

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台化董事長洪福。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
台化董事長洪福。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

台塑集團去年營運表現不佳，直到今年起逐步回穩，但近日有媒體報導台塑集團轉型不夠力，只顧著「低頭撿錢」。對此，台化（1326）董事長洪福源7日發表公司營運展望時，也親自對媒體批評做出回應。

洪福源表示，最近媒體有一句話「低頭撿錢」，台化從來就沒有那麼舒服過，在營運路上沒有空可以低頭，路上也無錢可撿。

他表示，今年7月份台化一共生產了887萬度綠電，相當於各廠區總用電量的4.9%，其中78%來自水力發電，「我們2002年就有水力發電」，目前有四座電廠運轉中，台積電（2330）是台化的用戶，第五座今年第4季將在沙鹿投產，另外22%的綠電來自太陽能，台化全部自用，沒有一度電賺台電的價差。

洪福源說，台化7月份共回收了41萬噸雨水，占總用水量的17.1%，全部不需再處理直接用在製程。他強調「這兩個小故事，告訴大家我們努力保護環境，賺正正當當的錢。」

台化公布7月營收，同時也預告8月營運展望，洪福源表示，今年6月市場轉淡季，7月就更加明顯，這樣的市況希望在9月能夠改善。7月合併營收300億，比6月減少，除了是寧波PTA-6仍然在消缺改善外，又有麥寮ARO-2排定50天歲修，但是營業低迷也是主要原因，8月份PTA-6將於月中復車，不過營業改善有限，預估營收與7月相當。

台化 台積電 台電 洪福源 營收

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