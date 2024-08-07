永豐金前七月賺進146.09億元 續創歷史同期新高、年增17.4%

台灣人要存美股，SOP非常重要，因為美股的資訊量相對較少，要能持之以恆，賺到時間複利的大錢，一定要有一套「可長期執行」的規則與流程，規則越簡單，牽涉越少主觀判斷，越能夠長長久久。

2024-08-07 14:27