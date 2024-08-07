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永豐金前七月賺進146.09億元 續創歷史同期新高、年增17.4%

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

永豐金控（2890）7日公布，今年7月自結稅後純益為24.05億元，較上月增加35.7%；累計今年前七月稅後純益為146.09億元，續創歷史同期新高，年成長17.4%，EPS 1.18元，年化ROE 13.02%。

永豐金控7月稅後純益月增6.33億元、月增35.71%，主因前一個月認列未分配盈餘稅7.85億元，本月則無此因素。

旗下子公司永豐銀行7月稅後純益15.86億元，月減2.06億元、月減幅11.5%。獲利月減主要是因手續費收入略降，以及因應放款量增之提存費用增加。

永豐金證券7月稅後純益7.82億元，月增1.01億元、月增14.8%，主要受惠於手續費收入及股利收入增加所致。

永豐金控今年前七月累計稅後純益146.09億元，年增21.65億元、年增率17.4%。受惠於今年以來資本市場熱絡，銀行子公司與證券子公司獲利皆創歷年同期新高。

今年前七月，銀行子公司稅後純益113.23億元，年增13.62億元，年增13.7%，整體獲利較去年同期顯著成長，主要受惠於手續費淨收益及金融交易相關收益成長。

今年前七月，證券子公司稅後純益36.88億元，年增12.54億元，年增51.5%。受惠於台股價量齊揚，手續費淨收益與資本利得皆有大幅成長。

EPS 永豐金控 永豐銀行 股利

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