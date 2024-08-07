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寶隆財報／第2季每股虧損0.13元 持續觀察整體工紙市場

經濟日報／ 經濟日報 記者徐牧民／台北即時報導

寶隆（1906）7日第二季財報，單季稅後虧損0.18億元，每股虧損（EPS）0.13元；累計上半年稅後純益0.25億元，年減25.17%，EPS 0.17元。

寶隆第二季營收7.85億元，年減13.3%，並且同時公布7月份營收，單月營收達2.93億元，月增31.28%、年增4.73％，累計今年前七月營收達20.15億元，年增1.06%。

去年受到東南亞和大陸市場需求減少，寶隆整體營收呈現衰退，工紙供給過剩，影響工紙價格行情與毛利，今年持續觀察工紙價格能否有明顯復甦。寶隆持續與榮成（1909）簽訂工業用紙代理銷售業務，專攻工業用紙銷售。預計透過經銷榮成工紙，今年可銷售約32萬噸，年營收可創造逾35億元，將較寶隆去年總營收增長3.19％以上。

工紙 榮成 營收

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