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宏達電財報／第2季毛利率41% 每股虧損0.98元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

宏達電（2498）7日公布2024年第2季截至6月30日合併財務報告；第2季營收7.7億元，營業毛利率41%，營業淨損11.8億元，營業利益率為-154.1%，歸屬於母公司業主淨損8.2億元，每股虧損0.98元。

宏達電表示，第2季發表新一代U系列手機HTC U24 pro，擁有6.8吋大螢幕及超舒適手感、大容量、大電力、配備完整，並透過AI將拍照等核心功能再提升，打造全方位符合消費者需求的實用創新機款。透過VIVERSE應用拓展手機未來應用空間，讓消費者可無縫穿梭虛實世界，享受全新XR社交互動、娛樂以及學習體驗，並化身為通往跨域虛實世界的最佳門戶。

HTC VIVE自定位追蹤器不僅榮獲法國拉瓦勒虛擬實境展（LAVAL Virtual）年度大獎—XR設備與互動產品獎項，也贏得2024美國AWE擴增世界博覽會最佳互動產品獎（The Auggie Awards for Best Interaction Product）。VIVERSE For Business亦獲得XR Awards 2024最佳沉浸式協作解決方案獎。

HTC攜手韓國文化廣播公司MBC，在最新一季《遇見你》節目中打造突破性的虛擬實境體驗。透過VR技術及VIVE Mars CamTrack虛擬製作系統的即時影像追蹤合成技術，將虛擬與現實完美融合，讓觀眾和參與者得以與逝者在虛擬實境中共度時光。

HTC也與SKT TEAM STUDIO及韓國虛擬網紅產業協會合作，舉行2024 AI & XR媒體日，吸引許多XR創新內容開發者、虛擬製作專家參與。活動中展示了VIVE追蹤定位技術，涵蓋AI動作捕捉、XR實景娛樂應用，及即時影像追蹤的虛擬拍攝解決方案。

VIVE ORIGINALS娛樂平台BEATDAY攜手春魚創意，打造台灣首場6DoF VTuber演唱會《鏡花水月》，兩天累計超過萬名粉絲共襄盛舉且大獲好評。隨後並宣布將於2024台北漫畫博覽會推出單曲VR版及V2V粉絲見面會。BEATDAY持續為VTuber提供顧問、營銷、舞台表演、售票等服務，並以虛擬平台多元合作模式拓展，跨足Vtuber的IP養成和經濟，建立完整的產品線。

HTC響應世界環境保護活動，於世界地球日公布「VIVE XR Elite產品碳足跡查證報告」。HTC在產品設計、製造、運輸、使用和回收等方面取得了一系列永續發展創新成果，這些成就不僅正在積極改變XR產業，同時也充分展現HTC在保護地球永續發展的實質行動。

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