快訊

3分之2個台灣下雨！雙北等16縣市大雨特報 恐一路下到晚上

藍踢爆！綠代表團赴美與大麻CEO餐敘 該人涉兒童性虐待

馬斯克不准…特斯拉在台灣好市多只到今天！8月8日起停售

中興電營收／7月20.85億元 單月、前7月均創歷史同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
中興電董事長江馥年。記者朱曼寧／攝影
中興電董事長江馥年。記者朱曼寧／攝影

中興電（1513）7日公告，7月營收20.85億元，年增5.99%；累計今年前7月營收143.58億元，年增12.71%，單月、前7月均創歷史同期新高。

近期台股崩跌，不過今日大盤回檔到2.1萬點，重電類股因基本面佳，表現相對強勢，其中又以中興電漲幅最高，達8.06%，收167.5元，成交量超過1.7萬張。

中興電受惠台電強韌電網計畫、綠能產業興起等，在手訂單滿檔，加上為國內唯一通過台電345kV氣體絕緣開關（GIS）認證廠商，因此大嗑國內商機，自去年以來，幾乎每月營收都繳出同期新高的紀錄。

中興電目前在手訂單約410億元，今年以來已經陸續獲得民間統包工程及台電約120億元訂單、離岸風電統包工程50億元訂單，總計全年新增訂單可達300億元。

中興電業務以國內為主，儘管外銷市場並不是中興電的主力，但在美國兆元基建計畫下，中興電亦積極拓展美國與東南亞等海外市場，日前也以與國內變壓器大廠合作，以出口變壓器帶氣體絕緣開關（GIS）模式，拿下整筆訂單，訂單金額概估約1,900萬美元（約新台幣6.1億元）。

夏日缺電議題延燒、未來AI科技爆發等，都讓重電設備需求大增，各廠皆積極擴增產能，目前中興電新產能已於今年第2季開出，最快第3季可將全產能產出，紓解目前的產能瓶頸，此外，公司除了擴產規劃，亦導入自動化加工流程以趕上客戶的交付需求。

法人認為，台灣內需市場的發展主要以台電為主，而中興電GIS開關在台灣市占率達85%以上，看好中興電受到內需的帶動，預計到2026年的在手訂單將持續穩定成長，此外，在擴產計畫下，有助於維持明年的成長，而交付的開關設備仍以高壓及超高壓為主，加上海外市場已通過驗證，進入客戶的使用測試期，未來將有利於毛利率表現。

AI 台股 台電 營收 綠能 離岸風電

延伸閱讀

中國7月出口成長放緩 創3個月來最低

7月CPI年增2.52% 連三月超出警戒線

整棟樓全黑！台中知名餐廳晚間突停電爆熱、食客紛離席 台電搶修中

電費飆破1萬6！台電人員見「1吃電怪獸」驚呆：換掉電費省一半

相關新聞

每月1千存股美股5大科技龍頭...報酬能達多少？達人試算抱6年：漲幅67.84%

台灣人要存美股，SOP非常重要，因為美股的資訊量相對較少，要能持之以恆，賺到時間複利的大錢，一定要有一套「可長期執行」的規則與流程，規則越簡單，牽涉越少主觀判斷，越能夠長長久久。

華碩財報／第2季「三率三升」 獲利年增356%

PC品牌大廠華碩（2357）7日舉行法說會，會前公布今年第2季及上半年品牌財報，交出毛利率、營益率、淨利率「三率三升」佳...

輝達為何是AI之王？作家提「護城河優勢」：主營硬體、毛利率媲美軟體公司

訓練AI必須使用龐大的運算資源，而隨著AI進步，運算需求量將變得越來越大。

中興電營收／7月20.85億元 單月、前7月均創歷史同期新高

中興電（1513）7日公告，7月營收20.85億元，年增5.99%；累計今年前7月營收143.58億元，年增12.71%...

櫻花財報／上半年每股賺3.03元 營收、獲利雙創新高

廚衛電龍頭櫻花（9911）董事會7日通過上半年合併財報，營收和獲利雙創歷史同期新高。上半年合併營收47.13億元、年增2...

伺服器動能強！英業達7月營收555.33億元 月增近一成創新高

代工大廠英業達（2356）7日公告7月合併營收555.33億元，受惠伺服器、筆電動能同步強勁，營收月增9.04%，年增3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。