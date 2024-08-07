中興電營收／7月20.85億元 單月、前7月均創歷史同期新高

中興電（1513）7日公告，7月營收20.85億元，年增5.99%；累計今年前7月營收143.58億元，年增12.71%，單月、前7月均創歷史同期新高。

近期台股崩跌，不過今日大盤回檔到2.1萬點，重電類股因基本面佳，表現相對強勢，其中又以中興電漲幅最高，達8.06%，收167.5元，成交量超過1.7萬張。

中興電受惠台電強韌電網計畫、綠能產業興起等，在手訂單滿檔，加上為國內唯一通過台電345kV氣體絕緣開關（GIS）認證廠商，因此大嗑國內商機，自去年以來，幾乎每月營收都繳出同期新高的紀錄。

中興電目前在手訂單約410億元，今年以來已經陸續獲得民間統包工程及台電約120億元訂單、離岸風電統包工程50億元訂單，總計全年新增訂單可達300億元。

中興電業務以國內為主，儘管外銷市場並不是中興電的主力，但在美國兆元基建計畫下，中興電亦積極拓展美國與東南亞等海外市場，日前也以與國內變壓器大廠合作，以出口變壓器帶氣體絕緣開關（GIS）模式，拿下整筆訂單，訂單金額概估約1,900萬美元（約新台幣6.1億元）。

夏日缺電議題延燒、未來AI科技爆發等，都讓重電設備需求大增，各廠皆積極擴增產能，目前中興電新產能已於今年第2季開出，最快第3季可將全產能產出，紓解目前的產能瓶頸，此外，公司除了擴產規劃，亦導入自動化加工流程以趕上客戶的交付需求。

法人認為，台灣內需市場的發展主要以台電為主，而中興電GIS開關在台灣市占率達85%以上，看好中興電受到內需的帶動，預計到2026年的在手訂單將持續穩定成長，此外，在擴產計畫下，有助於維持明年的成長，而交付的開關設備仍以高壓及超高壓為主，加上海外市場已通過驗證，進入客戶的使用測試期，未來將有利於毛利率表現。