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IKKA 財報／上半年EPS 3.3元 下半年獲利可望再上一層樓

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

IKKA-KY（2250）上半年度合併財報出爐，上半年度EPS為3.30元，第2季單季EPS為1.77元，較第1季EPS 1.53元成長；第2季毛利率為21%，也較第1季毛利率19%成長，顯示第2季單季各項獲利指標均比第1季營運成長。而與去年同期相比，今年上半年稅後淨利成長了4.74倍。由於受到豐田汽車(TOYOTA)生產及銷售回復正常水準下，連帶帶動IKKA-KY營運持續穩定成長，由於每年下半年為傳統汽車銷售旺季，因此由2023年下半年之營運獲利表現推估，預計今年下半年營運表現也可望受惠於銷售旺季帶動，獲利可望再上一層樓。

豐田汽車(TOYOTA)於日前甫公布之季度(4-6月)營運表現，合併營收較去年同期成長12%；合併純益成長約1.7%，各項獲利指標皆創下歷年同期歷史新高紀錄。而從汽車銷售量來看，2024年上半年年度豐田汽車集團(TOYOTA)整體銷售約489萬輛，比起第二名福斯汽車集團(Volkswagen)的434萬輛高出不少，連續5年蟬聯全球上半年的汽車集團銷售冠軍；且豐田汽車集團(TOYOTA)集團上半年度因油電混合動力車(Hybrid)熱銷於北美創下138.7萬輛的整體銷售佳績，比去年同期成長14.6%。顯示在目前純電電動車相關基礎設施尚未普及時，講求環保低耗且同為新能源車家族之混合動力車(Hybrid)因其先天限制條件少，且技術成熟，成為消費者之心中之首選。

展望下半年度，IKKA除現有汽車產業營運持續穩定發展外，新加入之名古屋研發暨生產基地也將於下半年加入量產銷售陣線，為營運再添一把火；在此同時，因應未來AI機器人世代的來臨，IKKA也已啟動下一階段的布局，成立專案小組進行相關規劃，期待除了目前的汽車事業發展外，也在機器人產業能夠為公司帶來新的發展契機。

AI EPS TOYOTA 機器人 毛利率 營收 豐田 電動車

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程泰 上半年EPS 1.88元

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