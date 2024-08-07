櫻花財報／上半年每股賺3.03元 營收、獲利雙創新高

廚衛電龍頭櫻花（9911）董事會7日通過上半年合併財報，營收和獲利雙創歷史同期新高。上半年合併營收47.13億元、年增22.9%，稅後純益6.63億元、年增60.3%，每股稅後純益達3.03元。

台灣櫻花表示，上半年在政府節能補助政策推動下，廚衛電產品銷售較同期增長13.2%；整體廚房業務因建商交屋需求持續增長29.2%。

第2季合併營收22.98億元，相較去年同期增長21.5%，主要成長來自於整體廚房及家居出貨分別增長23%及396%，另外就是海外的港澳及美東的增長；單季稅後純益3.07億元、年增57.7%，每股稅後純益1.41元，創單季同期新高。

在毛利率方面，上半年毛利率達35.5%，較去年同期提升1.2個百分點，主要因為整體廚房業務毛利率的提升，得益於套單價的提高，顯示出高端產品需求的增長。隨著房價上升和小宅趨勢，建商在挑選廚房設備時，傾向升級選用高效能的油煙機，或增加一台如洗碗機或烤箱等配置。

這些高端設備不僅能提升住宅的整體價值，也滿足現代家庭對於高效能和美觀的需求。而AI智能廚房的套系化商品於6月底上市，預期在價量移轉的策略下，可再推動毛利率提升。

台灣櫻花同時公布7月合併營收8.04億元、年增18.7%；累計前七月合併營收55.17億元，年增22.3%，續創同期新高。7月營收增長，主要得益於整體廚房和家居兩大事業，並且海外市場也表現出色。

整體廚房業務在房市需求持續升溫的影響下，較去年同期有兩位數增長。在家居業務方面，因幾個大型案場陸續交屋驗收，年增高達三位數。此外，海外市場在港澳及美東地區的出貨大幅提升，進一步助推營收增長。

台灣櫻花表示，櫻花始終以消費者的需求為核心，結合市場趨勢與最新科技來推動產品發展。領先業界的AI科技已融入油煙機、瓦斯爐、淨水器等多項廚房電器產品，並依據消費者使用進行智能化設計，致力於讓每個家庭的廚居生活更加輕鬆便利。

各項產品的特色功能，包含有AI自動偵測啟動、靜音除味還原清新空氣的油煙機， AI定時定溫精準控火、輕鬆享受美味的瓦斯爐， AI淨化零陳水、全時新鮮淨熱暢飲的淨水器，還有質感便利兼具的AI廚櫃設計等。

展望下半年，廚衛電在AI SAKURA KITCHEN新品的推出以及傳統旺季的來臨，廚衛電產品預期將持續增長。整體廚房業務因建案市場的持續熱絡，下半年成長幅度會較上半年趨緩，但全年仍有望實現雙位數成長。

在新產品及新事業方面，淨水產品在近幾年的步局持續發酵下，上半年業績成長46.6%，下半年預期將繼續增長；家居事業在新策略步局之下，預期下半年將會有顯著出貨。

法人預估，台灣櫻花在兩大事業體穩定及新產品、新事業持續增長的推動下，今年全年營運表現仍然可期。