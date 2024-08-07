每月1千存股美股5大科技龍頭...報酬能達多少？達人試算抱6年：漲幅67.84%

台灣人要存美股，SOP非常重要，因為美股的資訊量相對較少，要能持之以恆，賺到時間複利的大錢，一定要有一套「可長期執行」的規則與流程，規則越簡單，牽涉越少主觀判斷，越能夠長長久久。

巴菲特雪球投資理論中所謂「夠長的坡道」，就是強調長期投資、有恆持續的重要性。

「傻瓜均分投資法」是最容易執行的一種存股策略， 只要遵守2大原則：「定期每月買入、籌碼平均分配」。

聽起來技術含量不高，不過長期執行下來，連傻瓜也能賺不少錢，而且是翻倍的那種！當選到像美股這種對的市場，即巴菲特所謂「夠濕的雪」，只需要平凡的方法，也能滾出不凡的績效。

如果我們定期存股，每月平均分配買入蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、Google、亞馬遜（Amazon）、Meta（臉書的母公司）這些大眾熟知的科技龍頭股，如此一個簡單到極致的「經典龍頭組合」，每年能貢獻多少報酬率呢？答案可能超乎你想像。

假設自2018年初開始，用傻瓜均分法，執行月月存1,000美元到這5大經典款的科技龍頭股，每檔均分20%資金，每月定期買入。

6年時間過去，這樣的「經典龍頭組合」表現如何？

截至2023年12月底統計，這6年期間存入本金總計7.2萬美元，而這一籃子存股組合價值會成長到13.6萬美元！言下之意，存股6年，撇開本金不計，存股的獲利能累積到6.4萬美元之多（136,000－72,000＝64,000美元）。

從7.2萬美元的本金長大到13.6萬美元，假設以1美元兌換30元台幣來看，就是月存3萬元台幣，6年後整個資產價值會滾到超過400萬元台幣的概念！短短6年時間，就能獲得「離翻倍不遠」的成績！而且這是最簡單、人人辦得到的傻瓜存股法，不需要殺進殺出的運氣、複雜的主觀判斷，簡簡單單、老老實實的執行就能夠享受的成果，一點也不難。

這正是美股存股的魅力所在，只要跟緊競爭力夠強的好公司，不需要花俏的技巧或頻繁的主觀操作，就能夠獲得漂亮的收益率。

自2018年起執行傻瓜存股法，以這樣的「經典龍頭組合」而言，每年資產滾大的速度如圖表5-3。

看得出來，這6年時間並非全然的風平浪靜，也經歷過2022年的大升息空頭年，科技股幾乎全面重挫，在2022全年度，經典龍頭組合也大跌了37.55%，不過在隔年上半年就全數收復失土了！2023全年強勢反彈，傻瓜組合創造出上漲67.84%的超強績效！

只看2年不太夠，為免於以偏概全，是該多看幾年， 再下定論。畢竟每年劇本不同，想長期滾大雪球，我們所追求的，不是暴衝1、2年的短期績效，而是長期可持續的長青方法。往前回顧久一點，存股存起來的心理也更踏實點。

圖表5-4是自回測自2018年起，用同樣組合的傻瓜存股法績效。

2018年的美股表現不算特別突出，表現平平，整年度的經典龍頭組合只上漲了3.42%。這樣的年度報酬率看似不起眼，不過，如果對比2018全年的台股大盤跌幅是7.9%，存美國科技股，不僅免於下跌還能小賺，相當不錯了。

2019∼2021年，全球股市這3年走了個大多頭， 經典龍頭組合也在2019年上漲49.14%、2020年上漲55.33%，接連2年漲幅都來到5成左右，展現十足的爆發力，對投資獲利真的「很補」。

2022年因為Covid-19疫情、通膨、升息等利空因素，導致全球股市大修正，經典龍頭組合也受了傷，當年跌幅達37.55%，相當慘痛。

不幸之中的大幸是2021年度漲幅有將近34%，存了不少老本夠吃，不至於傷筋動骨。

而接續的2023年又是個大多頭年，績效再度向上爆發，單年漲幅67.84%，不僅把2022年的跌幅完全補漲回來，還加倍奉還，一舉把整體資產價值推上新高。

回顧過去數十年的美股歷史，就是這樣「跌再多， 仍有機會漲回來」的韌性，每次回檔測試的過程，雪球歷經短暫的削減，但下一年的滾動又成功創造出更多的雪，依舊能越滾越大，屢試不爽，鞏固了全球投資人對美國龍頭股的信心！所以我才不斷強調美股是長期滾大雪球、享受時間複利的最佳選擇。

（本文摘自金尉出版《懶人存股翻倍術 1招搞定美股投資 6年賺1倍》，作者：SK康德）