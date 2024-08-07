輝達為何是AI之王？作家提「護城河優勢」：主營硬體、毛利率媲美軟體公司

訓練AI必須使用龐大的運算資源，而隨著AI進步，運算需求量將變得越來越大。

比方說，2018年推出的第1代GPT-1，宣稱使用「8張GPU跑了1個月」；2020年推出的GPT-3，消耗了比第1代GPT整整高出4千倍的運算資源。下一代GPT-4的運算需求，又比GPT-3多了好幾倍。

AI對運算能力及GPU數量的需求，成長飛快。

記得我們在前一單元「護城河優勢評量表」有一題問到「稀缺資源」嗎？

運算能力（以下簡稱算力）就是AI時代最稀缺的資源之一，任何科技大廠想要發展人工智慧，很難不向輝達（Nvidia，美股代號 NVDA）採購AI級的晶片。

輝達的高階資料中心晶片，就是AI時代的關鍵「稀缺資源」，也難怪訂單蜂擁而至，供不應求。

為何輝達開發的AI晶片，算力及效能有辦法領先全球所有競爭者？要處理AI的海量數據、訓練、推論，使用 GPU（繪圖處理器）的晶片架構是首選，這也是輝達能在AI時代黃袍加身的關鍵。

早期輝達就是做GPU繪圖晶片起家，是全球研發GPU最專業的廠商，沒有之一，所有GPU的關鍵技術，都抓在輝達的手裡。

例如，CUDA（統一計算架構）是輝達當初專為GPU量身打造設計的程式語言，全世界沒有人比輝達更熟悉這種GPU主流研發工具。

正因為「GPU晶片處理AI運算最好用」，所以AI時代的晶片龍頭，當然非GPU的王者莫屬。

華爾街分析師常強調，「毛利率」是衡量公司競爭力最好的財務指標。

普遍來說，硬體公司的毛利率極限差不多在50%∼55%水準，一般不像軟體公司的毛利率這麼好。

但市場對AI晶片的需求實在太強，整個AI晶片市場是賣方強勢，輝達的議價能力超強，有本錢不斷抬高晶片的單價、總價，也帶動輝達的毛利率來到70%∼75%的超高水準，比起Covid-19疫情時期的高檔65.5%，硬是高出了5到10個百分點。

一間主營硬體的公司，毛利率足以媲美軟體公司，難能可貴，這是超強競爭力的展現。

（本文摘自金尉出版《懶人存股翻倍術 1招搞定美股投資 6年賺1倍》，作者：SK康德）