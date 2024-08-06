太設財報／第2季每股稅後虧損0.06元 決議不分派今年上半年度股利

太設（2506）6日公告，第2季稅後虧損2064.3萬元，每股稅後虧損0.06元；累計今年上半年稅後虧損8388.2萬元，每股稅後虧損0.23元。另，董事會決議不分派今年上半年度股利。

太設今年推出2筆個案，包括總銷約40多億元的「陽光四季」第2期，該案去化速度順利，目前已售七成左右，另還有總銷約10億元的「宜蘭建業」案。

太設今年因完工個案少，僅桃園楊梅別墅案「陽光四季」第1期部分於今年首季交屋入帳，因此呈現虧損，而總銷約4億元的「太平洋敦南麗舍」則會從今年底交屋延至明年入帳。

太設指出，2023年政府陸續祭出打房措施，包括《平均地權條例》、「囤房稅2.0」、限貸令等，讓市場交易量縮，不過後續受到新青安的帶動，今年上半年市場買氣回暖，不過因缺工、料漲，加上未來綠色通膨的隱憂，開發商面臨成本難降的問題，因此房價也會持續緩漲狀態。