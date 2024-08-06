統一實第2季每股純益0.33元 六季高點

統一實（9907）昨（6）日公布第2季財報，單季稅後純益5.03億元，年增48.8%，每股純益（EPS）0.33元；累計上半年稅後純益6.38億元，年增2.5%，EPS 0.43元。單季稅後純益、每股純益（EPS）創下近六季以來新高。

統一實表示，隨著飲料銷售旺季報到，飲品需求提高，因此在寶特瓶、代工填充等相關業務上表現亮眼，帶動業績跟著增長。

統一實日前於股東會上表示，展望今年全年，將緊密關注總體經濟變化與產業競爭動態，隨機應變，控管風險的同時也尋求發展機會，期望能擺脫去年營收、獲利下滑的窘境。

綜合包裝事業的部分，統一實將穩固、推升現有優質大客戶及開拓培養高潛力新客戶；聚焦無菌充填、新型鋁瓶罐（NBC）充填及碳酸飲料充填業務的開展，穩固技術領先區塊並布局開拓飲料市場新領域。