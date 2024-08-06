快訊

翁章梁籲國土法延後上路 政院允諾速將配套修法到位

奧運拳擊／陳念琴不敵大陸亞運金牌 仍獲生涯首面銅牌

材料7月營收創新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

絲束大廠材料-KY（4763）昨（6）日公布7月合併營收14.03億元，月增34.4%、年增52.2%，營收創上市以來新高；累計前七月營收82.12億元，年增69.34％，也創同期歷史新高。

材料表示，7月營收豐收主因絲束和醋片需求持續強勁，再加上調整售價暨絲束產能擴增貢獻所致。

材料今年因應下半年旺盛接單，7月起至明年有一連串新產能將開出，不僅絲束產品市場需求強勁，膠粒產品也已打入中國大陸手機品牌廠，將進入出貨放量期。

由於材料的歲修產能自7月起恢復生產，法人看好客戶絲束需求強勁帶重下，自7月起到整個下半年業績將持續看好。

產能擴充規劃方面，材料因應絲束需求與營運成長，2024年7月中旬已順利完成擴增絲束產能，預計2025年1月再完成擴增絲束產能，年產1.8萬噸，擴增後絲束年產能可達到5.5萬噸。另外，公司明年第2季將完成與中峰化學規模相當之醋片新廠；在東南亞絲束廠的設廠計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班去進行。

材料是國內化工股龍頭廠，該公司生產基地位於大陸山東濟南及滕州兩地。材料月前召開股東會時，董事長王克璋曾指出，目前不僅絲束產品市場需求強勁，膠粒產品也已打入大陸手機品牌廠，包括華為、小米及Vivo的供應鏈。

此外，材料自2022年起已和美國的菲利普莫里斯（PM）與德國的帝國煙草（Imperial）合作，由材料提供濾嘴用絲束，目前穩定供應東歐市場。

營收

延伸閱讀

華新營收／7月150.32億元 年減1.02%

颱風凱米推升菜價 7月CPI年增2.52%漲勢擴大

大立光7月營收攀八個月高點 預告本月動能更強

大陸7月服務業反彈 擴張加速

相關新聞

程泰 上半年EPS 1.88元

工具機大廠程泰機械（1583）昨（6）日公布上半年合併財報，合併營收21.93億元；營業毛利5.47億元；稅後純益2.0...

上銀單月營收年減5.5%

傳動與控制科技大廠上銀科技（2049）自結7月合併營收21.21億元，月增0.9%、年減5.5%，為近十個月來高點；累計...

裕民揚帆 每股賺2.61元

裕民（2606）昨（6）日公告，第2季稅後純益為12.13億元，年增103%、季增23%，每股純益1.44元；累計上半年...

統一實第2季每股純益0.33元 六季高點

統一實（9907）昨（6）日公布第2季財報，單季稅後純益5.03億元，年增48.8%，每股純益（EPS）0.33元；累計...

豐興上月稅前盈餘增兩成

豐興（2015）昨（6）日公告，7月營收27.8億元、年減約1%，單月稅前盈餘2.5億元、年增20%；今年前七月累計稅前...

復盛7月營收年增32% 明安單月年增20%

兩大高爾夫球具代工業者昨（6）日公布7月營收表現，復盛應用（6670）單月為21.15億元、年增32.9%，明安單月為1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。