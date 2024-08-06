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裕民揚帆 每股賺2.61元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

裕民（2606）昨（6）日公告，第2季稅後純益為12.13億元，年增103%、季增23%，每股純益1.44元；累計上半年稅後純益為22億元，年增102%，每股純益2.61元。

裕民認為，下半年市場進入散裝傳統旺季，中國大陸對於原物料需求增加，運價仍受紅海事件衝擊，在船舶供應不足下，運價有望居高不下。

受惠於BDI（波羅的海乾散貨指數）上揚，較去年同期增加41%，帶動所有的船型的運價一起飆漲；裕民今年的獲利較去年同期提升， 裕民第2季合併營收41.63億元，年增14%、季增8%，營業毛利率30.67%，稅後純益為12.13億元，年增103%、季增23%，每股盈餘1.44元。

累計上半年度，裕民合併營收為80.08億元，年增率達23%，營業毛利率為29.12%，稅後純益為22.01億元，年增102%，每股稅後盈餘2.61元。

裕民看好散裝船市場長期發展潛力，今、明兩年尚有四艘6萬4千噸新船將投入營運，在強勁有力的航運市場中，將成為挹注公司營收的生力軍。

裕民目前營運中船隊計有68艘，船隊總噸位數有94%屬環保船，比率遠高於市場平均數37%，散裝船隊平均船齡僅有6.5年，為市場平均船齡12.3年的一半。

同時，裕民船隊中有91%船舶符合營運碳強度（CII）指標，不需要減速航行，整體船隊的營運競爭力得到了提升。同時，裕民也規劃船隊長期成長策略方向，設定船隊艘數大於100艘，船隊總載重噸突破1,000萬噸之雙成長目標。

散裝船市場展望，裕民認為，受惠於大陸進口原物料的數量增加及有利的天氣條件，幾內亞鋁土礦貿易量今年預計將成長14%，來到1.24億噸。

另外，Clarksons報告估計2024年散裝船舶總運力成長3.1%。目前新船訂單占現有船比率為歷史低檔，僅9.4%，加上今年可接新船訂單的主流船廠數量較去年減少48%，新船從下訂到交船時間平均需要等待3.58年，船舶運力低位數增長將有助於推升未來散裝船舶運價。

散裝船 裕民

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