京城斥資10億 高雄獵地

高雄房市火熱，京城建設（2524）持續購地，昨（6）日公告以10.1億元買進自由黃昏市場附近住四土地，面積672坪，換算後土地價格每坪約150萬元，再創區域新高價，引起房地產市場注目。

蔡天贊認為高雄房市會繼續旺下去，至少要連續旺20年、甚至更久，因為產業來了會有更多機會，以前是南部人往北部跑，現在相反了，北部人往南部買房子，高雄有機會重回台灣第二大都市，還要繼續旺下去。

京城建設協理周敬恆說，台積電設廠效應持續加溫表示，高雄房市前景可期，只要適合的土地都會考慮納入土地庫存，新購入的自由黃昏市場土地應該規劃住宅大樓，詳細內容還在規劃中，目前尚無確定的開發時程。

上市建商主管說，京城新買的土地位於北高雄左營區重立路、文敬路口，鄰近自由黃昏市場，土地面積約672坪，為住四用地，交易總金額約10億1,155萬元，每坪單價約150萬元。