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上銀單月營收年減5.5%

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

傳動與控制科技大廠上銀科技（2049）自結7月合併營收21.21億元，月增0.9%、年減5.5%，為近十個月來高點；累計前七月合併營收138.1億元、年減5.1%。上銀預期，今年下半年營運可望優於上半年，營運逐季好轉，全年力拚回到年增表現。

目前，線性滑軌在手訂單能見度平均約2.5個月，滾珠螺桿平均約三個月，部分滾珠螺桿交期超過三個月，訂單主要來自半導體、航太、自動化及基礎建設所需大型設備，上銀近期也接獲智慧手機製造設備相關傳動元件急單。上銀表示，客戶為控制庫存，不會接受太長交期，目前公司將交期控制在三個月以內，為消化部分訂單，公司自5月以來產線持續加班。為了留才，上銀已自7月起為員工加薪，此次調薪幅度約3%至5%。

上銀第2季合併營收61.83億元，季增12.2%、年減6.1%，為近三季以來高點；預期營運將逐季緩步上升，下半年接單及出貨會比上半年好。

上銀科技 智慧手機 營收

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