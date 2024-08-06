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三芳財報／第2季獲利2.99億元 年增58.2%

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

三芳（1307）6日公布第2季財報，單季稅後純益為2.99億元，年增58.2%，每股純益（EPS）為0.75元。而隨著第3季進入傳統旺季，法人看好營運更上層樓可期。

三芳主力產包括有PU環保人工皮革、PU超細纖維人工皮革、各式機能薄膜和TPU纖維等，客戶以愛迪達、NIKE為主，在客戶群拉貨回穩下，第2季交出亮眼財報。

依據該公司公布數據，第2季營收為24.98億元，相較去年同期的22.92億元，成長8.9%；單季稅後純益2.99億元，相比去年同期的1.89億元，增加58.2%，EPS為0.75元，累計今年上半年獲利7.13億元，年增105%，EPS 1.79元。

三芳今年擬配息1.5元，董事會今年訂定除息交易日為8月23日，最後過戶日為8月26日，股票於8月27日至8月31日停止過戶，除息基準日為8月31日，現金股利發放日為9月23日。

法人指出，依往年經驗來看，三芳自第3季起將進入出貨旺季，加上原料成本下降的利多下，營運可望進一步上攻。

EPS 財報 除息

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