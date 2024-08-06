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材料營收／7月月增34.4％、年增52％ 創上市後新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

絲束大廠材料-KY（4763）6日公布7月合併營收14.03億元，月增34.4%、年增52.22%，營收創上市以來新高；累計前七月營收82.12億元，年增69.34％，也創同期歷史新高。材料表示，7月營收豐收主因絲束和醋片需求持續強勁，再加上調整售價暨絲束產能擴增貢獻所致。

材料今年因應下半年旺盛接單，7月起至明年有一連串新產能將開出，不僅絲束產品市場需求強勁，膠粒產品也已打入大陸手機品牌廠，將進入出貨放量期。

由於材料的歲修產能自7月起恢復生產，法人看好客戶絲束需求強勁帶重下，自7月起到整個下半年業績將持續看好。

產能擴充規劃方面，材料因應絲束需求與營運成長，2024年7月中旬已順利完成擴增絲束產能，預計2025年1月再完成擴增絲束產能，年產1.8萬噸，擴增後絲束年產能可達到5.5萬噸。另外，公司明年第2季將完成與中峰化學規模相當之醋片新廠；在東南亞絲束廠的設廠計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班去進行。

材料是國內化工股龍頭廠，該公司生產基地位於大陸山東濟南及滕州兩地。材料月前召開股東會時，董事長王克璋曾指出，目前不僅絲束產品市場需求強勁，膠粒產品也已打入大陸手機品牌廠，包括華為、小米及Vivo的供應鏈。

此外，材料自2022年起已和美國的菲利普莫里斯（PM）與德國的帝國煙草（Imperial）合作，由材料提供濾嘴用絲束，目前穩定供應東歐市場。

對於今年底之前的市場展望，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重新排序，材料絲束可望持續受惠；長期看好醋片在大陸內需市場發展，供應鏈改變的長期趨勢持續支持濟南大自然新材料成長。

營收

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