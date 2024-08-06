快訊

標榜1天現領1萬！民俗月求勇者入住新竹凶宅洗屋 實際應徵結果曝光

裕民財報／上半年稅後純益年增102% EPS 2.61元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

裕民（2606）6日公告，第2季稅後純益為12.13億元，年增103%、季增23%，每股盈餘1.44元；累計上半年稅後純益為22億元，年增102%，每股盈餘 2.61元；裕民認為，下半年市場進入散裝傳統旺季，再加上運價仍受紅海事件影響，運價有望居高不下。

受惠BDI (波羅的海乾散貨指數) 上揚，帶動所有的船型的運價一起飆漲，裕民今年的獲利較去年同期提升， 裕民第2季合併營收 41.63 億元，年增14%、季增8%，年增率41%，營業毛利率為30.67%，稅後純益為12.13億元，年增103%、季增23%，每股盈餘1.44元。

累計上半年度，裕民合併營收為80.08億元，年增率達23%，營業毛利率為29.12%，稅後純益為22.01億元，年增102%，每股稅後盈餘2.61元。

裕民看好散裝船市場長期發展潛力，今、明兩年尚有4艘6萬4千噸新船將投入營運，在強勁有力的航運市場中，將成為挹注公司營收的生力軍。

裕民目前營運中船隊計有68艘，船隊總噸位數有94%屬環保船，比率遠高於市場平均數37%，散裝船隊平均船齡僅有6.5年，為市場平均船齡12.3年的一半，同時，裕民船隊中有91%船舶符合營運碳強度（CII）指標，不需要減速航行，整體船隊的營運競爭力得到了提升。同時，裕民也規劃船隊長期成長策略方向，設定船隊艘數大於100艘，船隊總載重噸突破1,000萬噸之雙成長目標。

營收 裕民

延伸閱讀

佳世達財報／第2季毛利率16.7% 連續五季突破16%

佳必琪第2季獲利創單季新高 第3季再戰新高

國賓財報／上半年營收6.49億元 EPS 4.27元

朋億財報／第2季營收23.66億元 上半年 EPS 5.31元

相關新聞

台塑化破底後強彈 大漲逾4%收65元

台股6日上演大怒神，開盤大漲但一度下殺翻黑，終場收20,501.02點，漲幅3.38%。布蘭特原油10月期貨5日報每桶7...

慧洋7月每股賺0.61元

慧洋-KY（2637）昨（5）日公告7月合併營收為18.55億元、年增50.7%，並同步公告自結獲利，7月單月營業利益6...

榮成7月每股稅前純損0.02元

工紙廠榮成（1909）昨（5）日公告7月合併營收38.19億元，年增7.22%，並同步公告公司自結獲利，7月單月營業利益...

藥華藥上月業績年增97% 寫新猷

藥華藥（6446）昨（5）日公告7月營收8.8億元，年增97.3%，再創單月歷史新高，7月營收以罕見血癌新藥Ropegi...

亞德客上月業績年增2% 出貨回穩

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）昨（5）日公布7月合併營收24.66億元，年增2.2%，惟連三月出現月減；累計前七月...

海悅上月業績年增20% 代銷穩健

海悅（2348）昨（5）日公告，7月營收6.2億元，年增20.3%；累計今年前七月營收45.57億元，年增80.05%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。