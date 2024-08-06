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士紙營收／7月年減兩成 土地資產效益未來可期

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導

士紙（1903）6日公布7月營收0.12億元，月增16.3%、年減23.3%，累計前七月營收0.9億元，與去年同期相比減少12.41%。

士紙近年積極布局民生消費性市場，包含旗下保養品牌氧顏森活、濕紙巾品牌獅子寶寶等，並曾表示將針對租賃收入持續進行土地資產活化，旗下陽光士林珮柏旅館從防疫旅館轉回一般旅館後，在2023年營運已反彈。

在海外方面，氧顏森活經歷疫情中斷海外發展後，開始重新布局海外市場，並持續提升品牌專業度，強化電商布局，加速重點市場發展腳步，將針對日本樂天和越南抖音等通路渠道進行洽談，目標市場方面，會以配合政府新南向為主，爭取輔導資源，重點開發東南亞與日本市場。

而資產部分，士紙表示，2024年將再整合資源擴大營收與住房率，手上開發中案件依規畫逐步轉營運狀態，未來也將持續整合其它具發展潛力之土地進行開發創造利基。

士紙目前手握多項開發案，其中士林紙廠舊址土地開發案則因部分建築物被指定為歷史建築，該案未來將朝整體開發，盼能提高投資效益，預計於2027年開工、2031年完工；而光華二小段三筆地號與鄰地合作興建11層住宅大樓，預計2024年中旬能完成變更設計作業，能在下半年進入工程發包及銷售作業。

布局 營收

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