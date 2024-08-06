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數位轉型需求增 精誠上半年每股盈餘4.5元

中央社／ 台北6日電

資訊服務商精誠資訊今天公布2024上半年財報，受惠於企業數位轉型需求持續增加，上半年合併營收達新台幣190.95億元，年增15.31%，稅後淨利11.21億元、年增27.12%，每股盈餘4.5元。

精誠資訊透過新聞稿表示，上半年除了關鍵大客戶在軟硬體專案驗收、系統建置案、維護維運等服務挹注成長動能，雲地整合及資安相關服務需求也為整體營收帶來顯著貢獻。

展望下半年，精誠指出，隨著未來人工智慧（AI）應用和ESG永續發展趨勢，基於資安考量及機密文件備份等需求，有望帶動雲端管理和資安服務的成長。

宏碁旗下宏碁資訊今天公布上半年財報，合併營收45億元、稅後淨利2.96億元，分別年增12%及15%；每股盈餘7.14元，年增近15%，營收與每股盈餘皆創同期新高。

宏碁資訊表示，企業數位轉型部署的上雲及AI應用，2大需求皆處於持續成長趨勢，成為業績成長的關鍵動能。

此外，數位轉型整合服務商程曦資訊受惠於多項公部門短期專案到期後，轉為常置性年約服務，加上政府部門及民間企業委外客服業務需求大增，上半年合併營收5.58億元、稅後淨利1億元，分別年增16.14%、21.24%，每股盈餘5.36元，營收、獲利及每股盈餘均創同期新高。

宏碁資訊 營收

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