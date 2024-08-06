快訊

奧運田徑／楊俊瀚復活賽20秒73 分組第3無緣準決賽

持續高溫！明天立秋慎防午後雷陣雨 下周觀察颱風生成

中職／傳郭天信、張政禹也打德州撲克 龍隊下放二軍

華固營收／7月30.53億元 年增15.5倍

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

華固（2548）6日公告，7月營收30.53億元，年增1,554.95%；累計今年前7月營收47.96億元，年減26.25%。華固指出，截至7月底累計營收較去年同期減少，主要是因為本年度認列交屋金額較低所致。

華固今年僅有兩案可完工認列，包括總銷29億元士林「華固文臨」案、總銷約49億元的中和商辦案「華固中原置地」，由於公司手上沒有太多餘屋可賣，因此今年業績處於相對空窗期，不過明年起往後3年，每年完工量將從200億元起跳，未來4年完工交屋量逾1,000億元。

華固指出，目前在手土地庫存量超過2萬坪，可以推案的量能逾1,300億元，足夠未來六到八年使用，今年推案上，台中水湳經貿園區「華固頂滙」已提前潛銷，而第3季將陸續推出新北市三重案、與璞真建設合作北市大安區案，合計推案量達470億元以上。

購地上，華固布局仍以北部、中部為主，其中有七成個案在台北市，主要因台北市素地稀缺，所以供給受限，需求相對穩定，台中則看好後市，目前已經買了第4塊地，整體而言，華固指出，獵地策略不變，住宅走精品路線，因此單價沒有五字頭的地方不會進去，也不與平價住宅競爭。

營收 華固

延伸閱讀

客戶加速拉貨 可成7月營收創13個月新高

兩大高球具代工廠公布7月營收 復盛年增32.9%、明安年增20.4%

颱風凱米推升菜價 7月CPI年增2.52%漲勢擴大

大立光7月營收攀八個月高點 預告本月動能更強

相關新聞

台塑化破底後強彈 大漲逾4%收65元

台股6日上演大怒神，開盤大漲但一度下殺翻黑，終場收20,501.02點，漲幅3.38%。布蘭特原油10月期貨5日報每桶7...

慧洋7月每股賺0.61元

慧洋-KY（2637）昨（5）日公告7月合併營收為18.55億元、年增50.7%，並同步公告自結獲利，7月單月營業利益6...

榮成7月每股稅前純損0.02元

工紙廠榮成（1909）昨（5）日公告7月合併營收38.19億元，年增7.22%，並同步公告公司自結獲利，7月單月營業利益...

藥華藥上月業績年增97% 寫新猷

藥華藥（6446）昨（5）日公告7月營收8.8億元，年增97.3%，再創單月歷史新高，7月營收以罕見血癌新藥Ropegi...

亞德客上月業績年增2% 出貨回穩

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）昨（5）日公布7月合併營收24.66億元，年增2.2%，惟連三月出現月減；累計前七月...

海悅上月業績年增20% 代銷穩健

海悅（2348）昨（5）日公告，7月營收6.2億元，年增20.3%；累計今年前七月營收45.57億元，年增80.05%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。