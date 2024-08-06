華固營收／7月30.53億元 年增15.5倍
華固（2548）6日公告，7月營收30.53億元，年增1,554.95%；累計今年前7月營收47.96億元，年減26.25%。華固指出，截至7月底累計營收較去年同期減少，主要是因為本年度認列交屋金額較低所致。
華固今年僅有兩案可完工認列，包括總銷29億元士林「華固文臨」案、總銷約49億元的中和商辦案「華固中原置地」，由於公司手上沒有太多餘屋可賣，因此今年業績處於相對空窗期，不過明年起往後3年，每年完工量將從200億元起跳，未來4年完工交屋量逾1,000億元。
華固指出，目前在手土地庫存量超過2萬坪，可以推案的量能逾1,300億元，足夠未來六到八年使用，今年推案上，台中水湳經貿園區「華固頂滙」已提前潛銷，而第3季將陸續推出新北市三重案、與璞真建設合作北市大安區案，合計推案量達470億元以上。
購地上，華固布局仍以北部、中部為主，其中有七成個案在台北市，主要因台北市素地稀缺，所以供給受限，需求相對穩定，台中則看好後市，目前已經買了第4塊地，整體而言，華固指出，獵地策略不變，住宅走精品路線，因此單價沒有五字頭的地方不會進去，也不與平價住宅競爭。
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