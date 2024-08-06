快訊

奧運田徑／楊俊瀚復活賽20秒73 分組第3無緣準決賽

持續高溫！明天立秋慎防午後雷陣雨 下周觀察颱風生成

中職／傳郭天信、張政禹也打德州撲克 龍隊下放二軍

皇昌財報／第2季稅後純益9.11億元、年增928％ EPS 3.27元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

皇昌營造（2543）6日公告財報，第2季稅後純益9.11億元、年增928％，每股稅後純益（EPS）3.27元；累計今年上半年稅後純益10.03億元、年增822.3％，每股稅後純益3.66元。

皇昌今年上半年因部分工程進入施工高峰期，加上又有液化天然氣工程一期之海事工程案提前完工，有較大筆款項入帳，使得營運較去年同期增加。

皇昌近年來積極承攬國內眾多大型公共工程，如捷運工程、橋梁建設、建築工程、海事建設等，目前在手之在建工程案量逾600億元，其中，皇昌切入海事工程案，並擁有自身船機達37艘，相關技術、工程人員逾2,000位。皇昌指出，原定2025年底完工的第三座液化天然氣工程一期，已開始逐月認列收益，預計今年底前完成驗收，有利集團推進今年營運有表現。

展望未來，皇昌指出，近年在民間工程需求轉強，加上前瞻基礎建設計畫政策帶動，尤其2019年起公共工程標案採最有利標，不僅能讓政府工程品質獲得保證，且原物料大幅飆升時，廠商工程風險能同步得到相對平衡，並維持合理利潤，讓整體營運朝正向發展。

前瞻基礎建設 天然氣 財報

延伸閱讀

均華財報／上半年 EPS 7.2元 寫史上最強H1營收及獲利

新莊潭底溝抽水站工程3度流標 議員批民眾持續忍惡臭

北高雄水管連接工程「預計停水9小時」 影響範圍跨3區

有望提前通車！侯友宜：環狀線復原工程力拚今年底完工

相關新聞

台塑化破底後強彈 大漲逾4%收65元

台股6日上演大怒神，開盤大漲但一度下殺翻黑，終場收20,501.02點，漲幅3.38%。布蘭特原油10月期貨5日報每桶7...

慧洋7月每股賺0.61元

慧洋-KY（2637）昨（5）日公告7月合併營收為18.55億元、年增50.7%，並同步公告自結獲利，7月單月營業利益6...

榮成7月每股稅前純損0.02元

工紙廠榮成（1909）昨（5）日公告7月合併營收38.19億元，年增7.22%，並同步公告公司自結獲利，7月單月營業利益...

藥華藥上月業績年增97% 寫新猷

藥華藥（6446）昨（5）日公告7月營收8.8億元，年增97.3%，再創單月歷史新高，7月營收以罕見血癌新藥Ropegi...

亞德客上月業績年增2% 出貨回穩

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）昨（5）日公布7月合併營收24.66億元，年增2.2%，惟連三月出現月減；累計前七月...

海悅上月業績年增20% 代銷穩健

海悅（2348）昨（5）日公告，7月營收6.2億元，年增20.3%；累計今年前七月營收45.57億元，年增80.05%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。