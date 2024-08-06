皇昌財報／第2季稅後純益9.11億元、年增928％ EPS 3.27元

皇昌營造（2543）6日公告財報，第2季稅後純益9.11億元、年增928％，每股稅後純益（EPS）3.27元；累計今年上半年稅後純益10.03億元、年增822.3％，每股稅後純益3.66元。

皇昌今年上半年因部分工程進入施工高峰期，加上又有液化天然氣工程一期之海事工程案提前完工，有較大筆款項入帳，使得營運較去年同期增加。

皇昌近年來積極承攬國內眾多大型公共工程，如捷運工程、橋梁建設、建築工程、海事建設等，目前在手之在建工程案量逾600億元，其中，皇昌切入海事工程案，並擁有自身船機達37艘，相關技術、工程人員逾2,000位。皇昌指出，原定2025年底完工的第三座液化天然氣工程一期，已開始逐月認列收益，預計今年底前完成驗收，有利集團推進今年營運有表現。

展望未來，皇昌指出，近年在民間工程需求轉強，加上前瞻基礎建設計畫政策帶動，尤其2019年起公共工程標案採最有利標，不僅能讓政府工程品質獲得保證，且原物料大幅飆升時，廠商工程風險能同步得到相對平衡，並維持合理利潤，讓整體營運朝正向發展。