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百和營收／訂單回溫！7月13.16億元 連五月呈年增走勢

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

客戶庫存去化落底、接單出貨明顯回溫，鞋材大廠百和（9938）公布7月合併營收13.16億元，月增12.3%、年增27.1%，不但年月雙增，且連續五個月呈年增走勢；累計前七月合併營收85.98億元、年增27.4%。

集團另一家百和興業-KY自結7月營收6.31億元，月增13.7%、年增30.3%；累計前七月合併營收39.01億元、年增37.2%。

法人指出，目前品牌鞋廠復甦狀況不一，以中小型品牌表現較佳，包含Deckers(Hoka、UGG等品牌)、On等集團營運明顯復甦，

Adidas也逐步上修展望，後續可望迎來庫存回補需求。

值得注意的是，大陸央行上月率先宣布降息，美國聯準會(Fed)也有機會在近期降息，這對目前疲軟的終端消費市場信心，可望產生強勁的拉升力道，整體製鞋產業景氣復甦可期。

百和上半年稅後純益6.86億元、年增230.9%，每股稅後純益2.30元，已超越去年全年的1.95元。第3季挾著訂單回溫，營運成長動能續旺，全年訂單恢復成長態勢，加上子公司百和興業可望由虧轉盈，營收應有二位數增長，獲利也可望大幅成長。

百和前七月各項產品的營收占比，若含房地產收入，分別為織帶及鞋帶占48.0%、黏扣帶13.1%、鬆緊帶12.8%、針織經編緹花15.2%、射出帶7.3%、其他3.3%、房地產0.3%。

展望明年，百和在國際品牌客戶庫存調整結束，加上新品牌訂單挹注，以及子公司百和興業經編網布出貨持續成長帶動下，法人預期，百和明年營運將維持成長腳步。

另外，百和也持續擴充產能，印尼廠預計今年可完成全部新產能的建置，未來隨著經濟規模的擴大，印尼廠的獲利也將跟著提升，預計新產能貢獻的最大時程將落在明年。

至於印度市場，包括寶成及豐泰等鞋廠均已往印度設廠，百和應客戶要求，將就近供貨，藉以縮短產品交期，公司也透露，將規劃前往印度設廠。

印度 營收 百和

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