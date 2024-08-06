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傳五大航商醞釀漲運價 貨櫃三雄重啟漲勢

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

台股6日出現反彈，然而反彈行情以台積電（2330）、聯發科（2454）為主，不過貨櫃三雄也表現亮眼，萬海（2615）盤中漲幅約5%，陽明（2609）、長榮（2603）上漲逾3%，業內傳出全球五大航商正醞釀漲運價，物流業者分析，應該不會為了漲價而漲，應有市場機制上的考量。

貨櫃海運多空消息交雜，以利空面來說，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）已連4跌，月回檔幅度10%。本周指數下跌115.2點、跌幅為3.3%，指數來到3,332.67點。

其中遠東到美西每FEU（40呎櫃）達6,425美元，跌幅6.3%，運價跌幅四大指數最大，主因受到小型船舶突然加入搶市，而遠東（2845）到地中海運價每TEU（20呎櫃）達4,997美元，跌幅為5.2%，為跌幅第二大的航線。

雖然運價回檔一個月，但先前SCFI已連續13漲，航運業界還是認為，美東、歐洲線只是小幅回檔，全球貨櫃輪已進入傳統旺季，市場缺櫃、缺船情況還是相當嚴重。而遠東-美西線會大幅下跌，也是因為該航線運價太好，因此出現近洋線業者投入小船搶貨，使得美西線運價跌幅加大。

而中東情勢緊張，加上8月中旬開始貨量會逐漸增加，因此包括中遠（COSCO）、地中海（MSC）、達飛（CMA）、長榮及海洋網聯船務（ONE）等，自8月15日起陸續調漲美西及美東運費，漲幅約在9%-15%間。。

不過，雖然五大航商預計調漲運價，但這次貨櫃海運旺季相對平淡，且巴拿馬運河通行情形正在恢復正常，預計9月完全復原，運力也持續增加，總運力達160萬TEU（20呎櫃），這些利空仍會對運價帶來壓力測試。

地中海 長榮

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