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亞崴上半年每股賺0.67元
工具機大廠亞崴機電（1530）昨（5）日公布上半年合併財報，合併營收8.21億元，稅後純益0.65億元、年增62.5%，每股純益0.67元。展望下半年，近期受美國經濟景氣衰退疑慮，以及中東地緣政治動盪影響，亞崴持審慎保守看法。
亞崴第2季合併營收4.58億元，月增26.1%、年減30.5%，稅後純益0.48億元，季增182.3%、年增92%，每股稅後純益0.49元。
亞崴今年股東常會增選一席董事，由程泰集團董事長楊德華次子楊尚儒獲選，正式宣告二代接班各就定位。
程泰集團旗下亞崴、程泰目前能見度看到第4季。亞崴不諱言，工具機產業景氣仍未明朗，目前主要變數在於俄烏戰爭、海運運費大漲，以及美國經濟景氣出現衰退疑慮等。
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