快訊

台股超跌？他不解問「資金盤槓桿開太大嗎」 網曝2字是最大利空

當前市場和1987年股災有相似之處？專家提醒當年經濟沒衰退

戀愛連體嬰三星座！巨蟹陪伴是安全感、金牛黏人卻懂分寸、他要天天見面

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞崴上半年每股賺0.67元

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

工具機大廠亞崴機電（1530）昨（5）日公布上半年合併財報，合併營收8.21億元，稅後純益0.65億元、年增62.5%，每股純益0.67元。展望下半年，近期受美國經濟景氣衰退疑慮，以及中東地緣政治動盪影響，亞崴持審慎保守看法。

亞崴第2季合併營收4.58億元，月增26.1%、年減30.5%，稅後純益0.48億元，季增182.3%、年增92%，每股稅後純益0.49元。

亞崴今年股東常會增選一席董事，由程泰集團董事長楊德華次子楊尚儒獲選，正式宣告二代接班各就定位。

程泰集團旗下亞崴、程泰目前能見度看到第4季。亞崴不諱言，工具機產業景氣仍未明朗，目前主要變數在於俄烏戰爭、海運運費大漲，以及美國經濟景氣出現衰退疑慮等。

程泰 美國經濟

延伸閱讀

友通營收／第2季營收、獲利雙位數季增 EPS 達0.64元

亞德客營收／7月24.66億元 月減1.9%、年增2.2%

擎邦財報／第2季毛利率寫新高 上半年EPS 2.37元

致伸營收／7月50.2億元 月減3.9%

相關新聞

慧洋7月每股賺0.61元

慧洋-KY（2637）昨（5）日公告7月合併營收為18.55億元、年增50.7%，並同步公告自結獲利，7月單月營業利益6...

榮成7月每股稅前純損0.02元

工紙廠榮成（1909）昨（5）日公告7月合併營收38.19億元，年增7.22%，並同步公告公司自結獲利，7月單月營業利益...

藥華藥上月業績年增97% 寫新猷

藥華藥（6446）昨（5）日公告7月營收8.8億元，年增97.3%，再創單月歷史新高，7月營收以罕見血癌新藥Ropegi...

亞德客上月業績年增2% 出貨回穩

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）昨（5）日公布7月合併營收24.66億元，年增2.2%，惟連三月出現月減；累計前七月...

海悅上月業績年增20% 代銷穩健

海悅（2348）昨（5）日公告，7月營收6.2億元，年增20.3%；累計今年前七月營收45.57億元，年增80.05%。

亞崴上半年每股賺0.67元

工具機大廠亞崴機電（1530）昨（5）日公布上半年合併財報，合併營收8.21億元，稅後純益0.65億元、年增62.5%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。