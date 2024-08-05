台灣高鐵營收／7月為42.41億元 年增率 4.21%
台灣高鐵（2633）7月營收為 42.41億元，年增率 4.21%，累計前七個月營收為307.43億元，年增率為 7.77%。
2024年首季日均運量持續攀升至21.4萬人次，因應持續暢旺的旅運需求，台灣高鐵自去年7月迄今，已分別三度實施「定期增班」，另依旅客短期需求三度完成「短期增班」；此外，今年7月已再度增班，每周總班次數將達1103班次，以加強服務旅客，也同步提升營收向上攀升。
高鐵對於今年營運成長仍舊很有信心，推出四招開源節流擴大客源：首先，常態增班及彈性增班，全車自由座的臨時機動性；其次，開拓新客源；第三，移轉需求性的客源，將喜歡搭尖峰時段的旅客移到離峰時間；第四為創收，達到移鋒填谷目標，將有些冷門沒有人搭的時間帶用促銷來增加新客源。
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