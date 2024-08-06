快訊

台股超跌？他不解問「資金盤槓桿開太大嗎」 網曝2字是最大利空

當前市場和1987年股災有相似之處？專家提醒當年經濟沒衰退

戀愛連體嬰三星座！巨蟹陪伴是安全感、金牛黏人卻懂分寸、他要天天見面

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海悅上月業績年增20% 代銷穩健

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
海悅營收概況
海悅營收概況

海悅（2348）昨（5）日公告，7月營收6.2億元，年增20.3%；累計今年前七月營收45.57億元，年增80.05%。

海悅指出，代銷接案策略跟隨產業發展移動，全台代銷建案穩健順銷，挹注營運，其中前七月代銷收入約39.23億元，營建收入則約6.34億元。

海悅近年積極從代銷跨入不動產開發領域，並與建商策略結盟，除了先前與達麗建設合作的台中案、與璞永建設等多家建商合作的芙蓉大樓案等外，日前還與新美齊與濟盟建設聯手新北市新店區寶元段案。

海悅指出，因應未來業務拓展，與策略夥伴聯盟合作進行土地開發，以16.52億元處分新北市新店區寶元段902、912地號土地案，該案土地坐落於新店區寶中路，在新店裕隆城進駐後更顯繁榮，加上捷運大坪林站與七張站，支持區內住宅市場需求。

建商 海悅

延伸閱讀

海悅營收／7月6.2億、年增逾二成 下半年兩大建案交屋、營運可期

史上規模最大房貸限貸令 下半年席捲金融圈直至年底

安坑輕軌周邊規畫停車場 徵收新店區1.5公頃土地

昨夜碧潭落水 民眾黨發言人林子宇：單純未注意檯面溼滑

相關新聞

慧洋7月每股賺0.61元

慧洋-KY（2637）昨（5）日公告7月合併營收為18.55億元、年增50.7%，並同步公告自結獲利，7月單月營業利益6...

榮成7月每股稅前純損0.02元

工紙廠榮成（1909）昨（5）日公告7月合併營收38.19億元，年增7.22%，並同步公告公司自結獲利，7月單月營業利益...

藥華藥上月業績年增97% 寫新猷

藥華藥（6446）昨（5）日公告7月營收8.8億元，年增97.3%，再創單月歷史新高，7月營收以罕見血癌新藥Ropegi...

亞德客上月業績年增2% 出貨回穩

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）昨（5）日公布7月合併營收24.66億元，年增2.2%，惟連三月出現月減；累計前七月...

海悅上月業績年增20% 代銷穩健

海悅（2348）昨（5）日公告，7月營收6.2億元，年增20.3%；累計今年前七月營收45.57億元，年增80.05%。

亞崴上半年每股賺0.67元

工具機大廠亞崴機電（1530）昨（5）日公布上半年合併財報，合併營收8.21億元，稅後純益0.65億元、年增62.5%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。