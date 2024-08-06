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藥華藥上月業績年增97% 寫新猷

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

藥華藥（6446）昨（5）日公告7月營收8.8億元，年增97.3%，再創單月歷史新高，7月營收以罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg）美國銷售為主；今年前七月營收已達48.4億元，年增86.26%。

展望下半年，藥華藥執行長林國鐘認為，營收有望維持逐季成長趨勢，對於未來的營運動能充滿信心。

日本市場方面，自今年6月起日本健保給付患者可自行注射Ropeg，一次更可拿取90天藥量，將有效減少患者回院就診次數和降低醫療費用負擔，提升患者的生活品質和治療便捷性，並有助於提升病人數及拓展市場。日本團隊目前已擬定藥品宅配服務，方便病人使用，將增加病患的用藥意願。

另外，Ropeg自6月28日獲中國大陸藥監局核准用於真性紅血球增多症（PV）後，等同已取得申請納入中國大陸國家基本醫療保險的入場券，藥華醫藥大陸團隊旋即於7月中提出申請，最快可於今年年底取得醫保藥價，讓更多中國大陸MPN病患受惠。

營收 藥華藥

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