聽新聞
test
0:00 / 0:00
藥華藥上月業績年增97% 寫新猷
藥華藥（6446）昨（5）日公告7月營收8.8億元，年增97.3%，再創單月歷史新高，7月營收以罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg）美國銷售為主；今年前七月營收已達48.4億元，年增86.26%。
展望下半年，藥華藥執行長林國鐘認為，營收有望維持逐季成長趨勢，對於未來的營運動能充滿信心。
日本市場方面，自今年6月起日本健保給付患者可自行注射Ropeg，一次更可拿取90天藥量，將有效減少患者回院就診次數和降低醫療費用負擔，提升患者的生活品質和治療便捷性，並有助於提升病人數及拓展市場。日本團隊目前已擬定藥品宅配服務，方便病人使用，將增加病患的用藥意願。
另外，Ropeg自6月28日獲中國大陸藥監局核准用於真性紅血球增多症（PV）後，等同已取得申請納入中國大陸國家基本醫療保險的入場券，藥華醫藥大陸團隊旋即於7月中提出申請，最快可於今年年底取得醫保藥價，讓更多中國大陸MPN病患受惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言