榮成7月每股稅前純損0.02元

工紙廠榮成（1909）昨（5）日公告7月合併營收38.19億元，年增7.22%，並同步公告公司自結獲利，7月單月營業利益0.15億元，稅前虧損0.3億元，自結每股稅前純損0.02元。

榮成累計前七月合併營收達272.13億元，年增3.27%，累計前七月營業利益4.64億元，合併稅前盈餘1.69億元，每股稅前盈餘0.1元。榮成7月虧損主要是受凱米颱風災情影響二林廠正常產能釋放，及大陸7月內需和出口市場表現均不佳，製造業PMI指數為49.4%，連三月處於收縮。

法人表示，7月為大陸傳統生產淡季、市場需求不足以及局部地區高溫洪澇災害極端天氣等因素對企業生產經營造成影響，景氣略有回落。

包裝行業部分，目前處於空檔期之中，7月年中618電商促銷活動結束，而後期中秋節、國慶日、雙11等需求暫未釋放，紙廠出貨表現普遍一般。

展望下半年，工紙產業逐步進入旺季，8月起大陸紙價起漲，包括玖龍紙業等多家紙企宣布上調價格，上調幅度約每噸30元，有望小幅反彈，產業處於淡、旺季轉換，需求端存在增長預期。