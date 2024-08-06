快訊

台股超跌？他不解問「資金盤槓桿開太大嗎」 網曝2字是最大利空

當前市場和1987年股災有相似之處？專家提醒當年經濟沒衰退

戀愛連體嬰三星座！巨蟹陪伴是安全感、金牛黏人卻懂分寸、他要天天見面

聽新聞
test
0:00 / 0:00

榮成7月每股稅前純損0.02元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

工紙廠榮成（1909）昨（5）日公告7月合併營收38.19億元，年增7.22%，並同步公告公司自結獲利，7月單月營業利益0.15億元，稅前虧損0.3億元，自結每股稅前純損0.02元。

榮成累計前七月合併營收達272.13億元，年增3.27%，累計前七月營業利益4.64億元，合併稅前盈餘1.69億元，每股稅前盈餘0.1元。榮成7月虧損主要是受凱米颱風災情影響二林廠正常產能釋放，及大陸7月內需和出口市場表現均不佳，製造業PMI指數為49.4%，連三月處於收縮。

法人表示，7月為大陸傳統生產淡季、市場需求不足以及局部地區高溫洪澇災害極端天氣等因素對企業生產經營造成影響，景氣略有回落。

包裝行業部分，目前處於空檔期之中，7月年中618電商促銷活動結束，而後期中秋節、國慶日、雙11等需求暫未釋放，紙廠出貨表現普遍一般。

展望下半年，工紙產業逐步進入旺季，8月起大陸紙價起漲，包括玖龍紙業等多家紙企宣布上調價格，上調幅度約每噸30元，有望小幅反彈，產業處於淡、旺季轉換，需求端存在增長預期。

榮成

延伸閱讀

影／南投走山…千萬民宅成「傾斜屋」 屋主心酸

凱米重創高雄山區…異地收容安置處所待13天 災區安置民眾陸續返家

颱風凱米農損增至32.6億元 香蕉損失逾3億最傷

凱米襲台期間協助救災 顧立雄慰勉空軍第六聯隊

相關新聞

慧洋7月每股賺0.61元

慧洋-KY（2637）昨（5）日公告7月合併營收為18.55億元、年增50.7%，並同步公告自結獲利，7月單月營業利益6...

榮成7月每股稅前純損0.02元

工紙廠榮成（1909）昨（5）日公告7月合併營收38.19億元，年增7.22%，並同步公告公司自結獲利，7月單月營業利益...

藥華藥上月業績年增97% 寫新猷

藥華藥（6446）昨（5）日公告7月營收8.8億元，年增97.3%，再創單月歷史新高，7月營收以罕見血癌新藥Ropegi...

亞德客上月業績年增2% 出貨回穩

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）昨（5）日公布7月合併營收24.66億元，年增2.2%，惟連三月出現月減；累計前七月...

海悅上月業績年增20% 代銷穩健

海悅（2348）昨（5）日公告，7月營收6.2億元，年增20.3%；累計今年前七月營收45.57億元，年增80.05%。

亞崴上半年每股賺0.67元

工具機大廠亞崴機電（1530）昨（5）日公布上半年合併財報，合併營收8.21億元，稅後純益0.65億元、年增62.5%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。