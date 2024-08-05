智伸科營收／7月7.6億元、年增30％ 電子與醫療出貨增

智伸科（4551）7月合併營收為7.60億元，年增30.49％；累計2024年1至7月合併營收為新台幣42.52億元，年減0.74％。

智伸科表示，儘管正值汽車傳統暑休產業淡季期間，但受惠於包括空氣懸吊系統、One-box煞車系統等相關關鍵零組件產品在品牌車廠新車款滲透率提升，尤其是在純電動、插電式混合動力和增程式電動等電動車款的需求更是明顯，使得汽車關鍵零組件產品的成長率保持良好態勢，加上受惠於AI科技技術的蓬勃發展且廣泛運用到大數據的分析，帶動電子事業方面之儲存裝置(電腦數據存貯器)升級需求大幅增加，主要電子客戶訂單出貨明顯提振，且醫療新產品如預期逐季出貨增加的添翼下，不僅中和汽車淡季空檔、運動庫存調整期等情形，亦挹注智伸科7月營收繳出月增、年增的成績單。

根據中國大陸汽車工業協會公布的最新數據顯示，今年上半年中國大陸汽車產銷量分別完成1389.1萬輛和1404.7萬輛，年增率分別為4.9%和6.1%，其中，新能源汽車表現仍是車市的一抹亮色，上半年中國大陸新能源汽車產銷仍持較快的速度成長，且市佔率穩步提升達35.2%，可見新能源汽車成為當前各家車企的重要增長點，多家中國大陸自主品牌車廠也已全面轉向新能源賽道，又觀察在中國大陸汽車市場面臨嚴峻內卷及歐美對中國大陸電動車加徵關稅的背景下，各大車企也將在產品、技術、服務、營銷等各環節的全方位升級，同時評估海外在地化生產的可能性，有助相關汽車產業供應鏈發展環境的擴增。智伸科亦將隨著主要汽車客戶的在地化生產需求，彈性調整台灣、中國大陸兩地生產基地的產能配置，加上墨西哥所布局的新能源車專業人才基地，擴大接單動能，助營運健康成長。

展望2024年第三季，以目前在手訂單與主要汽車客戶的拉貨力道來看，整體生產排程仍在一定的計畫中，持續看好下半年整體汽車動力、懸吊與安全等關鍵零組件的出貨與銷售成績，隨著主要客戶保持市場穩健看法不變，進入第三季傳統暑休淡季客戶備貨力道仍見強勁，帶動智伸科汽車產品掌握高訂單能見度，有助整體營運的持續提振表現。不僅如此，醫療、電子兩大事業體持續展現逐季增溫的出貨態勢，第3季整體營運有機會淡季不淡。