快訊

奧運體操／中日選手接連失誤！唐嘉鴻掉槓仍摘銅 中華隊再添獎牌

宜進危機入市 近期投入3.21億元敲進350張台積電

中央社／ 台北5日電

台股5日暴跌，台積電盤中股價罕見亮燈跌停，終場大跌88元或9.75%，創單日跌點紀錄，收盤價815元也跌破837元半年線支撐。不過紡織廠宜進危機入市，今天公告與子公司億東近期投入新台幣3.21億元，敲進350張台積電股票。

宜進今天公告，從今年5月24日至8月5日，以均價約929.79元，取得台積電普通股150張；旗下億東公司也以均價911.35元，取得200張台積電，合計共投下3.21億元，敲進350張台積電，取得目的為提高資金運用效益。

宜進董事長詹正田曾擔任紡拓會董事長，在國內紡織業界輩份相當高，且投資眼光精準。宜進從2020年元旦起，將旗下台南廠加工絲部門停產，等同宣告全面退出紡纖品生產，轉型當包租公，不僅投資房地產，還與遠雄合作開發廠辦案，這幾年在不動產交易方面大有斬獲。

台積電 董事長

延伸閱讀

台股重挫1807點 創單日最大跌點與跌幅紀錄

台股大跳水！失守2萬點大關 重挫1,807點收19,830點 台積電大跌逾9%

台積電單日市值蒸發2.28兆元寫新紀錄 800元拉警報

台積電一度跌停…台股盤中狂殺1800多點！ 00878終於見到21塊…等股息落袋為安

相關新聞

豐興盤價重磅下修 廢鋼降300元、鋼筋大跌400元

豐興（2015）5日盤價重磅下修，廢鋼降300元、鋼筋大跌400元。新價廢鋼收購每公噸1萬元，鋼筋盤價1.83萬元，型鋼...

東鋼營收／7月50.6億元 年增6%

東鋼（2006）5日公告，今年7月營業收入50.6億元，與去年同期的47.7億元相比，年增6%；累計今年1月至7月營收3...

視陽、晶碩、望隼 營運帶勁

日圓升值，隱形眼鏡族群受惠，視陽（6782）、晶碩、望隼等眼球概念股近期受到法人關注，法人圈預期，日圓升值情況下，將有利...

台驊 衝刺共享辦公室

共享辦公室蔚為風潮，貨攬龍頭台驊投控（2636）預計只要租用率達到75%就可以損平，最快今年就有望達成目標，一旦損平不排...

華航、長榮航 Q2獲利可期

航空業的華航（2610）、長榮航即將在8月9日公布第2季獲利，第2季雖然是航空傳統客運淡季，但是貨運衝出佳績，使得華航、...

統一超上半年每股賺6.06元 本季可望再寫新猷

統一超昨（31）日公告上半年財報，上半年稅後純益63億元，年增17.2%，每股純益6.06元，稅後純益、每股純益都創同期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。