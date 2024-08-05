宜進危機入市 近期投入3.21億元敲進350張台積電

台股5日暴跌，台積電盤中股價罕見亮燈跌停，終場大跌88元或9.75%，創單日跌點紀錄，收盤價815元也跌破837元半年線支撐。不過紡織廠宜進危機入市，今天公告與子公司億東近期投入新台幣3.21億元，敲進350張台積電股票。

宜進今天公告，從今年5月24日至8月5日，以均價約929.79元，取得台積電普通股150張；旗下億東公司也以均價911.35元，取得200張台積電，合計共投下3.21億元，敲進350張台積電，取得目的為提高資金運用效益。

宜進董事長詹正田曾擔任紡拓會董事長，在國內紡織業界輩份相當高，且投資眼光精準。宜進從2020年元旦起，將旗下台南廠加工絲部門停產，等同宣告全面退出紡纖品生產，轉型當包租公，不僅投資房地產，還與遠雄合作開發廠辦案，這幾年在不動產交易方面大有斬獲。