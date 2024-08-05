卜蜂財報／受雞肉及蛋價下滑 上半年獲利年減27%、每股盈餘2.53元
卜蜂（1215）5日董事會通過上半年財報，卜蜂第2季受到雞肉及蛋價下滑，稅後純益年減37%，每股稅後純益1.28元；上半年稅後純益7.45億元，年減27%，每股盈餘2.53元。
卜蜂表示，今年肉品的價格持續走下波，第二季雞價、蛋價走跌， 加上去年雞價、蛋價都處於高檔，因此今年第2季會較辛苦，在豬肉銷售跟飼料銷售價格相當穩定下，讓整體獲利下滑幅度縮小，間接減緩對第2季營收、獲利衝擊。
卜蜂第2季稅後純益為3.76億元，季增1.8%、年減37%，每股稅後純益1.28元；上半年營收為136.17億元，營業毛利21.51億元，營業利益10.2億元，稅後純益7.45億元，年減27%，每股盈餘2.53元。
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