海悅營收／7月45.5億元、年增20％ 未來持續與建商策略結盟

海悅（2348）5日公告，7月營收6.2億元，年增20.3％；累計今年前7月營收45.57億元，年增80.05％，海悅指出，代銷接案策略跟隨產業發展移動，全台代銷建案穩健順銷，挹注營運，其中前7月代銷收入約39.23億元，營建收入則約6.34億元。

海悅近年積極從代銷跨入不動產開發領域，並與建商策略結盟，除了先前與達麗建設合作的台中案、與璞永建設等多家建商合作的芙蓉大樓案等外，日前還與新美齊與濟盟建設聯手新北市新店區寶元段案。

海悅指出，因應未來業務拓展，與策略夥伴聯盟合作進行土地開發，以16.52億元處分新北市新店區寶元段902、912地號土地案，該案土地坐落於新店區寶中路上，生活機能在新店裕隆城進駐後更顯繁榮，加上捷運大坪林站與七張站，支持區內住宅市場需求。

海悅表示，未來新北市新店區寶元段大型土地開發案，將由新美齊（2442）與濟盟建設各持有40％，海悅則持有20％，三方策略聯盟共同推進，且海悅與新美齊、濟盟亦簽屬合作備忘錄，該預售代銷業務將委由海悅承攬銷售。

另，海悅通過2023年度盈餘轉增資發行新股修正案，每股配發股票股利由2元調高為3元，使普通股發行股數從115,969（仟股），調升為151,899（仟股），因此，第2季起將因應2023年度股票股利3元追溯效果，將以調升後普通股股數計算每股盈餘。

展望下半年，海悅表示，將於928檔期規劃推出「世界南科C」建案，該案總銷金額約30億元，「世界南科」系列會以永續服務里程碑邁進；隨著建案銷售展望正向，加上「擎天森林」與「新莊海悅花園」接續依據完工交屋挹注，公司將以增加多元及中長期的獲利來源作為企業發展策略。

此外，海悅持續推動ESG和SDGs（聯合國永續發展目標）企業進程，將「生態、節能、減廢、健康」理念落實在建築中，其中「海悅國際大樓」攜手台灣營建研究院、台灣幸福健築協會打造，以成為台灣新建雙白金永續建築為目標，預計於2027年底完工。