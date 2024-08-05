海悅營收／7月6.2億、年增逾二成 下半年兩大建案交屋、營運可期

海悅（2348）5日公告2024年7月合併營收6.2億元，累計1-7月合併營收45.57億元，年增率分別為20.30％、80.05％。

海悅代銷業務佈局全台，且代銷接案策略跟隨產業發展移動，於全國銷售價格符合消費者預期的代銷建案仍穩健順銷包含台北市「敦仰」、「聯上天母」；新北市「佳元柒章」、「皇普新美院」、「佳元植」；桃園市、「竹城中州」、「大華菁耕」、「青之上河」；新竹市「竹科臻邦」、「浩瀚森PARK」；台中市「大華緃橫」、「達麗新高鐵」、「亞昕一緻」、「亞昕丰山」、「鉅陞台灣隱賦」、「國泰仰薈」、「敦泰一境」、「櫻花昕光之櫻」、「展裕丰格」、「國雄無双」、「浩瀚湖濱城」；台南市「聯上Apple」、「煌聖迎曦」、「春福天綻」、「和紘新東琚」、「昕暉日初」、「宇成植在」、「春福.一遇」、「松丹達麗」、「湖映白」與高雄市「華友聯Power City」、「三發首席大院」等持續貢獻，推升7月與累計1-7月合併營收年增率分別為20.30％與80.05％。

海悅通過2023(112)年度盈餘轉增資發行新股修正案，每股配發股票股利由2元調高為3元，使普通股發行股數從115,969(仟股)，調升為151,899(仟股)，因此，第2季起將因應2023年股票股利3元追溯效果，將以調升後普通股股數計算每股盈餘。

海悅因應未來業務拓展，與策略夥伴聯盟合作進行土地開發，以16.52億元，處分新北市新店區寶元段902、912地號土地案，該案土地坐落於新店區寶中路上，生活機能在新店裕隆城進駐後更顯繁榮，加上捷運大坪林站與七張站，支持區內住宅市場需求，未來，新北市新店區寶元段大型土地開發案，將由新美齊與濟盟建設各持有40％，海悅則持有20％，三方策略聯盟共同推進，且海悅與新美齊、濟盟亦簽屬合作備忘錄，該預售代銷業務將委由海悅承攬銷售。

下半年，海悅將於928檔期規劃推出「世界南科C」建案，該案總銷金額約30億元，「世界南科」系列會以永續服務里程碑邁進；隨著建案銷售展望正向，加上「擎天森林」與「新莊海悅花園」接續依據完工交屋挹注，公司將以增加多元及中長期的獲利來源作為企業發展策略，並持續推動ESG和SDGs（聯合國永續發展目標）企業進程，將「生態、節能、減廢、健康」理念落實在建築中，「海悅國際大樓」攜手台灣營建研究院、台灣幸福健築協會打造，以成為台灣新建雙白金永續建築為目標，預計於2027年底完工。