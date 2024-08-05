慧洋自結7月稅前EPS 0.61元 下半年更好

慧洋-KY（2637）5日公告7月合併營收為18.55億元、年增50.71%，並同步公告自結獲利，7月單月營業利益6.63億元，稅前盈餘為4.53億元，自結每股稅前盈餘為0.61元。

慧洋-Ky累計前七個月合併營收為新台幣120.77億元，營業利益42.10億元，稅前盈餘為36.70億元，自結每股稅前盈餘4.92元。公司7月份另因日幣升值而認列約二百萬美元之匯兌損失。

慧洋-Ky表示，散裝市場邁入暑假淡季，然而全球夏季溫度頻創新高，燃煤發電需求量大增，推升散裝中小型船舶運價指數仍維持高檔，其中以載運煤礦為主的巴拿馬型日租金月增近6%，帶動慧洋7月份營業利益率仍高達36%，公司樂觀看待下半年營運表現。

在船舶處分方面，慧洋7月份公告將處分37,046噸輕便型一艘，預計處分價格為21.5百萬美元，處分利益則依實際交船時程認列。受到全球升息以及環保法規影響，散裝新造船價格偏高，二手船舶市場交易活絡，公司後續仍將依市況適度處分老舊船舶。

展望下半年，慧洋維持審慎樂觀態度，7月份傳統淡季不淡，可望帶動第四季旺季更旺，公司今年度4艘船舶已全數交付完畢，下一波交船期預計將落在2026年，目前公司旗下船舶總數為135艘，平均船齡8年，未來將持續汰舊換新，維持船隊運力在最佳狀態。