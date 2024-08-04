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視陽、晶碩、望隼 營運帶勁

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

日圓升值，隱形眼鏡族群受惠，視陽（6782）、晶碩、望隼等眼球概念股近期受到法人關注，法人圈預期，日圓升值情況下，將有利於日本客戶提升對台廠的拉貨動能、降低台廠對日商的補貼，對台鏈營運將有顯著利基。

日本宣布升息及削減購債後，帶動日圓強彈，來到近三個半月高點，國內隱形眼鏡股因承接日本客戶訂單，跟著受惠。法人表示，隱形眼鏡代工股主要客戶來自日本、中國，日圓升值有利日本客戶拉貨意願。另外，部分業者若對日本客戶以日圓計價，則對營收、毛利率來說，都會帶來正面效益。

市場看好，本波日圓反彈有望反轉長期走貶態勢，未來有機會降低國內隱形眼鏡代工業者對日本客戶的補貼力道。不過，法人也提醒，日幣升值若帶動台幣上漲，則美元營收部分可能出現匯損，匯率的影響是多面向的，後市還需觀察。

視陽表示，公司應收帳款逾20%以日圓計價，包含部分的日本代工客戶以及在日本銷售的自有品牌，營收都採日幣計價，日圓升值對公司來說可以正面看待，尤其目前對日本客戶都還有匯率補貼，若日圓持續升值形成趨勢，有助未來的產品報價。

日圓 日本 隱形眼鏡

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