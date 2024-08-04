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華航、長榮航 Q2獲利可期

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

航空業的華航（2610）、長榮航即將在8月9日公布第2季獲利，第2季雖然是航空傳統客運淡季，但是貨運衝出佳績，使得華航、長榮航本周要公布的獲利相當可期。

台灣虎航單第2季獲利僅次於今年第1季傳統客運旺季，法人分析，這樣的好成績讓市場驚豔，原本以為第2季為傳統客運淡季，隨著機票價格淡季下滑，獲利會大幅度的修正；然而，第2季EPS達1.5元，僅次於今年第1季傳統旺季EPS1.92元；使得即將在8月9日要公布第2季獲利華航、長榮航的獲利數字也讓市場期待，尤其第3季更是客、貨運的傳統旺季，獲利成長空間幅度有望加大。

華航、長榮航日前也曾經表示，疫後解封後，客運市場居高不下，航空貨運又受惠於AI、電商需求加持，今年有望出現航空史上業績最好好的一年。

法人分析，航空業今年可以說是有三大利多加持，隨著高票價旅客已經成為習慣，航空業者看好長期客運商機出籠，尤其龐大的東南亞轉機客商機，華航、長榮航大手筆買新機，吸引消費者目光，華航、長榮航今年營收、獲利有望逐季攀升，今年營收、獲利將挑戰歷史新高紀錄。

客運 華航 長榮航

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