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台驊 衝刺共享辦公室

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

共享辦公室蔚為風潮，貨攬龍頭台驊投控（2636）預計只要租用率達到75%就可以損平，最快今年就有望達成目標，一旦損平不排除再增加據點，讓台驊的多角化經營再下一城。

台驊搶進投入共享辦公室經營，並多元化拓展經營觸角，鑑於現今快速發展的商業環境，彈性工作模式已成為越來越多企業和個人的首選，尤其在疫情過後新創產業快速崛起，面對工作形態轉變，共享辦公及居家辦公成為新型態工作模式，投入共享辦公室的T3CO投資；T3CO今年成立開始招租，所有的空間分月租、日租，依固定位子跟不固定位子收取不同的租金，為旗下吸引許多新創產業進駐。T3CO韻驊共享辦公室昨（4）日舉行活動，旨在探討當代人面對科技浪潮帶來的政經動盪，需要在不同思想光譜間靈活移動，以凝聚新思想並創造新時代浪潮。

3C 台驊 疫情

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