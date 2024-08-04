台驊 衝刺共享辦公室
共享辦公室蔚為風潮，貨攬龍頭台驊投控（2636）預計只要租用率達到75%就可以損平，最快今年就有望達成目標，一旦損平不排除再增加據點，讓台驊的多角化經營再下一城。
台驊搶進投入共享辦公室經營，並多元化拓展經營觸角，鑑於現今快速發展的商業環境，彈性工作模式已成為越來越多企業和個人的首選，尤其在疫情過後新創產業快速崛起，面對工作形態轉變，共享辦公及居家辦公成為新型態工作模式，投入共享辦公室的T3CO投資；T3CO今年成立開始招租，所有的空間分月租、日租，依固定位子跟不固定位子收取不同的租金，為旗下吸引許多新創產業進駐。T3CO韻驊共享辦公室昨（4）日舉行活動，旨在探討當代人面對科技浪潮帶來的政經動盪，需要在不同思想光譜間靈活移動，以凝聚新思想並創造新時代浪潮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言