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巴黎奧運正熱 相關概念股衝出高聲量
四年一度的巴黎奧運從7月26日進行到8月11日，今年奧運標榜堪稱史上最「綠」奧運，法國從使用再生能源、提供大量蔬食，到嚴格限制塑膠瓶使用等多管齊下，力拚將奧運相關的碳足跡減半，在此理念下，相關受惠產業形成的概念股也獲得市場關注。
《網路溫度計DailyView》今日根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出十大高聲量奧運概念股。包括電視及螢幕面板商的友達、群創，運動用品業的寶成、鈺齊、志強、豐泰、儒鴻、遠東新世紀、聚陽等，還有最近因轉播賽事引發關注的愛爾達。
尤其是愛爾達-創（8487）昨日董事會即通過上半年財報，累計上半年愛爾達營收4.3億元，年減12.4%，稅後純益4,706萬元，年減22%，每股稅後純益1.82元，營收及獲利均為歷史同期次高。
業界人士指出，今年巴黎奧運對於運動紡織產業具有關鍵性影響，因為法國提倡環保，運動員穿的運動服都是環保衣，台廠在供應鏈中扮演重要角色。
不過，高聲量是否就能支撐股價？若回顧近兩次奧運期間、6-8月概念股平均漲幅表現，儒鴻、聚陽、遠東新、豐泰、寶成、鈺齊、巨大、美利達等股價，2016年與2020年只有各一家公司微幅下跌，反映奧運的聲量與話題性仍具有一定的支撐力。
此外，由於本次是疫後舉辦的第一個奧運，大批觀光人潮可望帶動航空、旅遊消費相關周邊商機，也使得這些間接受惠的產業被視為奧運概念股。
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