三商家購上半年EPS 0.83元 旺季報到

三商家購（2945）昨（2）日公布半年報，稅後純益0.48億元，每股純益（EPS）0.83元，與去年同期相比年增一倍。三商家購表示，展望第3季是零售業的傳統旺季，多個節慶檔期到來，推出各類促銷活動，結合線上線下銷售通路，可望刺激買氣。

三商家購第2季合併營收34.81億元，年增0.94%，稅後純益0.21億元，年增25.2%，EPS 0.4元，三商家購表示，今年上半年毛利表現佳，持續穩健運營，因商品優化效果發酵，上半年自有品牌推出多項新品，如水果冰品、冷凍肉品、餅乾、狗糧等，下半年仍會有新品推出。

三商家購第3季持續展店，加盟資源持續投入，單月7間成功轉加盟門市，年底前預計再展25家直營門市；三友藥妝Tomod’s將於7月中於新北永和展店，8月還會有兩間社區型據點於新北市開設；心樸市集預計11月在台北大安設點，看好黃金市區消費力。

在電商通路部分，美廉社線上購物「Go美廉」，上半年年增兩成，三商家購表示，展望下半年將著重在「OMO」，打造全通路整合的新零售模式。