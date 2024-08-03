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晶碩 上月業績增3%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

晶碩（6491）昨（2）日公告7月合併營收5.13億元，年增3.43%、月增0.77%，累計前七月營收38.76億元。晶碩表示，第3季開始進入產業旺季，推升營收表現，其中，雙11檔期訂單可望在8月開始貢獻營收，下半年看營收將逐季升溫。法人表示，晶碩受惠日本需求穩健，中國旺季鋪貨可期，加上矽水膠產品在多國陸續取證上市，有助全年營運表現。

晶碩目前訂單能見度已達第3季底，旺季需求浮現，日本需求穩定增溫，中國下半年需求可望好轉。

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