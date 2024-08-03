華新上半年EPS 0.77元 毛利率有壓

華新（1605）昨（2）日公布第2季財報，受益毛利率提升，單季交出22.47億元稅後純益，季增158%、年增120%，每股純益（EPS）為0.55元，上半年EPS 0.77元。

展望前景，總經理潘文虎指出，電線電纜事業下半年會比上半年佳；至於不銹鋼和資源事業因江蘇德龍破產，預估第3季成本較第2季高，毛利率恐低於第2季。

華新董事會昨日也通過參與華邦電現金增資。華新指目前持有華邦電股份約21.99%，配合公司長期投資規劃，將以每股21元，總認購金額不超過30億元。

華新昨日法說，第2季營收為483.14億元，季增19%，年減2.3%，毛利率為8.6%，高於第1季的6.6%和去年同期的7.2%，挹注稅後純益22.47億元，季增158%，年增120%，EPS 0.55元。

累計上半年稅後純益31.17億元，年增0.04%，EPS 0.77元。